Dietro a una festa così importante che ogni anno fa contenti piccoli e grandi ci stanno la passione e l’impegno di tutta una serie di persone.

Questo impegno è assunto con entusiasmo dall’«Associazione Carnevale Canturino», che da vent’anni è in prima linea per il corretto svolgimento e la buona resa dell’evento.

Costituita il 13 novembre 1996 presso lo studio del notaio Piercarlo Colnaghi, i suoi soci fondatori furono Maurizio Guglielmetti, Maurizio Braga, Antonella Colzani, Franco Cattaneo, Margherita Volontè, Virginio Pagani, Alessandro Mascheroni, Guglielmo Marelli, Fabio Cancelli e Lino Roccaro, tutti uniti intorno all’obiettivo dichiarato di mantenere in vita questa amatissima tradizione pur nello stretto groviglio della burocrazia.

Il primo presidente del Consiglio di amministrazione e dell’associazione è stato Maurizio Guglielmetti, che ha mantenuto la carica fino al 2012, anno delle sue dimissioni. Da allora l’organizzazione del carnevale si svolge con impegno e regolarità e, pur tra mille difficoltà, è in grado di regalare ogni anno un evento amato tanto dai più piccoli, quanto dai grandi. I carri allegorici prima venivano realizzati in vari siti, in particolare nel capannone ex-Stecav di via Como; ma alcuni anni fa l’Amministrazione comunale ha realizzato e dato in affitto all’Associazione parte di un capannone in via Caduti di Nassirya che è diventato il «Centro costruzione carri – La bottega di Truciolo». La storia è sempre la stessa, ma ogni volta l’emozione è forte: ogni anno i gruppi storici di carristi presentano i loro progetti, i quali verranno poi passati al vaglio del Consiglio, eventualmente approvati e poi realizzati durante i mesi autunnali e invernali. C’è poi tutta una serie di soci non impegnati nella costruzione dei carri, ma che si occupa di tutti gli aspetti di «contorno» (ma non per questo meno essenziali) e si impegnano in vari momenti dell’attività: realizzazione sfilate, preparazione manifestazioni, convegni, e chi più ne ha, più ne metta.

Nel settembre 2012 a Guglielmetti è succeduto Fabio Frigerio per la carica di presidente, con Carluccio Cattaneo alla vice-presidenza, mentre altri membri del Cda sono stati Roberto Frigerio, lo stesso Maurizio Guglielmetti, Elisabetta Gaffuri, Antonio Molteni e Angelo Robbiani.

Nell’aprile 2015 è stato rinnovato il Consiglio per il triennio 2015/2017 e ad oggi i componenti sono: Fabio Frigerio presidente, Lino Arnaboldi vice-presidente, Silvano Cozza, Roberto Frigerio, Elisabetta Gaffuri, Rolando Radice e Stefano Traversa.

