Il carnevale torna anche quest’anno. Puntuale come al solito, rappresenta uno degli eventi più attesi e sentiti dai canturini. Fatto di una storia di sparizioni, ritorni, riedizioni e cambiamenti, il carnevale a Cantù è divenuto una delle realtà più importanti del territorio nel suo genere; questo anche grazie a importanti collaborazioni come quella con «Carnevalia», l’associazione dei carnevali storici italiani, che annovera nomi del calibro di Venezia e Viareggio. Tuttavia, quando una realtà diventa così importante, le difficoltà tecnico-burocatiche non possono che accentuarsi ed è qui che entra in gioco il lavoro dell’«Associazione Carnevale Canturino» e del suo presidente Fabio Frigerio. Lo abbiamo incontrato per approfondire ciò che succede dietro le quinte dell’evento, gli aspetti gestionali e come sia stato e come è attualmente possibile generare e mantenere un evento che per Cantù sa allo stesso tempo di tradizione e di promozione.

«Tutto è nato perché sono stato contattato per sistemare la parte amministrativa e giuridica, pur essendo solo ragioniere. Quella per le attività associative è una passione che ho sempre avuto, mi sono fatto coinvolgere e alle dimissioni di Maurizio Guglielmetti sono stato considerato il candidato naturale per questo incarico. Ormai da cinque anni ricopro questo incarico, di cui sono contento, soddisfatto, ma che ogni tanto dà qualche preoccupazione. Do il mio contributo in quanto pubbliche relazioni, se non per lo studio dei vari provvedimenti, provando a metterci sempre tutto l’impegno possibile».

«Noi abbiamo un bellissimo circuito, innanzitutto. Sfilare in centro è bellissimo, ci spiace non raggiungere anche piazza Garibaldi, ma i carri sono troppo grandi! Poi abbiamo degli artigiani bravissimi e di grande passione: falegnami, fabbri, tappezzieri, imbianchini. Tutto ciò ci ha permesso di creare una realtà sicuramente importante. I nostri soci sanno il fatto loro, se si trasferissero a Viareggio e mettessero su una bottega sarebbero sicuramente all’altezza. Quello che ci manca forse è un apporto artistico, ultimamente lo si è cercato di ottenere attraverso il Liceo Melotti: il desiderio è senz’altro quello di fare dei carri più elaborati, ma già ora si fa tantissimo, se dovessimo fare di più i capannoni esploderebbero. Quest’anno credo che verranno fuori tre o quattro davvero splendidi: la lotta per vincere non sarà facile».

«Noi cerchiamo da sempre l’apporto del territorio: se si vuole crescere, bisogna coinvolgere tutti. Il carnevale di Cantù è molto amato, sebbene ci siano dei canturini che “sopportano”. Abbiamo consolidato la collaborazione con l’Associazione Cazoeùla: devo ringraziare i ristoranti perchè nel periodo carnevalesco rilanciano il truciolo, tipo di pasta creato a suo tempo. Si potrà andare da loro per assaggiarne le diverse varianti. Dopodiché ci sono diverse collaborazioni: le diverse bande che accompagnano durante le sfilate, i media locali, tutte le autorità del territorio. Una collaborazione importante è quella con Carnevalia, l’associazione dei carnevali storici italiani lanciata l’anno scorso da Viareggio. Siamo stati invitati e abbiamo aderito. Ci sarebbe dovuto essere il grande lancio lo scorso dicembre a Roma, ma, causa crisi di governo, è saltato tutto. Peccato, avremmo potuto essere presentati assieme a Viareggio, Venezia, Ivrea e tutti gli altri. Sarà per l’anno prossimo!».

«Beh, innanzitutto la classica sfilata e com’è noto dipendiamo molto dal tempo atmosferico! Come accompagnamento avremo le varie bande locali come la “Giuseppe Verdi”, oppure gli “Sbandati” di Lanzo e gli sbandieratori lariani. Quest’anno abbiamo anche ripreso i rapporti con la Pro Cantù che negli scorsi anni si erano un po’ raffreddati. Non avremo solo canturini comunque, i pullman arrivano da tutta la Lombardia: da Milano, la bergamasca e altrove; mi dicono che ci saranno anche pullman provenienti da Torino e altre parti d’Italia A ben vedere mancano un po’ i comaschi: curioso. Credo sia perché a Como l’abitudine del carnevale si è persa, non lo fanno più da anni e non si muovono per farlo. Per il resto direi che abbiamo seminato bene».

«Più che allargare la partecipazione, l’obiettivo era ampliare il numero degli iscritti. Durante il carnevale iscriviamo circa seicento persone, ma ciò che è più degno di nota è che da quest’anno abbiamo circa una ventina di soci attivi in più, tra cui parecchi giovani e anche qualche ritorno! Su questo siamo molto contenti, per il resto stiamo facendo promozione, diciamo che noi per respirare abbiamo bisogno di circa diecimila spettatori paganti. Sono già un paio d’anni che stiamo dietro: il 2015 è andato malissimo, il 2016 già meglio. Su questo ci giochiamo il futuro, bisogna coinvolgere per mantenere viva la tradizione».

