Gangster vestiti in maniera elegante e auto di lusso: sembra essere usciti dai lontani anni ’30 e dal proibizionismo. A questo tema si ispira il carro costruito dagli «Amici di Fecchio», una costruzione che nasce in bianco e nero e a poco a poco prende colore, un espediente volto a significare come la criminalità oggi non sia scomparsa, ma abbia semplicemente cambiato modo di agire e come il criminale, molto spesso, non rientri negli stereotipi che gli attribuiamo. Al Capone non c’è più, eppure la criminalità dilaga ancora, ma prendendo altre forme, usando altri metodi e perseguendo altri obiettivi. Al centro della struttura domina una vecchia Ford V8 guidata da Bonnie e Clyde. Gli «Amici di Fecchio» nascono negli anni ’80 da un’iniziativa di don Lino, che all’epoca decise di costruire un carro di carnevale con l’aiuto di alcuni amici dell’oratorio di Fecchio. Il debutto avvenne con un carro dal titolo «Adamo ed Eva» e da allora il gruppo ha cominciato a collezionare un nutrito numero di vittorie: negli anni ’89, ’90, ’91, ’94, ’95, ’97, ’98, ’99, 2000 e 2001; e arrivando sempre tra il secondo e il quarto posto, invece, gli altri anni. Al gruppo va attribuito anche il merito di avere in qualche modo «esportato» il carnevale canturino partecipando per diversi anni anche alle sfilate del carnevale di Como e di Chiasso.

