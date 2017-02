Un satira che fa sorridere tanto i grandi, quanto i più piccoli per il gruppo «Baloss», che per il 2017 propone il carro «Berlusconissimo me», ovviamente ispirato al celebre film d’animazione «Cattivissimo me». In questo carro Silvio Berlusconi, alla guida di un trattore, sovrasta un gruppo di Minions che scorrazzano in un parco giochi a rappresentare i politici italiani, che sono come cloni creati dallo stesso Berlusconi. Un carro che mira a soddisfare tutti: i grandi apprezzeranno l’allusione satirica alla politica italiana, i più piccoli il riferimento a uno dei maggiori capolavori d’animazione della nostra era. Tornano ai cartoni animati i Baloss, dopo il carro dedicato ad Expo dell’anno scorso, ma soprattutto «dopo un paio d’anni a non essere capiti», dice Silvano Cozza che, assieme a Michele Anzani, Gianni Dainese, Massimo Dell’Oca, Davide Frigerio, Mario Melli, Giacomo Nardin, Ivan Nardin, Matteo Rigamonti, Fabio Ronchetti e Walter Ronchetti, forma il gruppo carristico in questione. Il gruppo, che ha partecipato al suo primo carnevale nel 2010, prende il suo nome da un termine tipico del dialetto brianzolo. Dalla sua prima partecipazione ha ottenuto finora dei discreti successi nel carnevale canturino: secondo posto nel 2009, terzo posto nel 2010, quarto posto nel 2011, terzo posto nel 2012, raggiungimento del primo posto nel 2013, quinto posto nel 2014 e terzo posto nel 2016.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale