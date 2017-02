I carristi non vedono l’ora di sfilare e sfidarsi a colpi di gogliardia. L’aspettativa per quest’anno è senz’altro elevata e tutti gli appassionati sono in trepidazione, ma in attesa dell’edizione di quest’anno, proviamo a trarre insieme un bilancio dell’edizione dell’anno scorso.

I gruppi in gara come al solito sono sette: i «Baloss», i «Bentrainsema», i «Buscait», «Il Coriandolo», gli «Amici di Fecchio», «La maschera» e i «Lisandrin» e il filo rosso che li unisce tutti è senz’altro quello della satira politica; a livello locale, nazionale e perchè no, anche internazionale.

I «Baloss» per il 2016 si sono ispirati ad Expo2015 con un carro chiamato «Ognuno ha i propri scheletri nell’armadio», mettendo in scena un enorme scheletro seduto su un water che scarica i propri rifiuti sulla povera Italia, la cui l’allusione è facilmente intuibile. «Draghi e magia per salvar l’Italia mia» è stato invece il titolo del carro «stregato» dei «Bentrainsema», volto a rappresentare in maniera surreale la situazione del Paese, contesa tra draghi, stregoni e altre creature occulte. Tema messicano, invece, per i «Buscait», ma l’allusione, anche questa volta, è al Bel Paese con «Ma è finita la siesta?», in cui vengono rappresentati messicani rubicondi seduti su casse di legno, a rappresentare i potenti, e carcasse in via di decomposizione che alludono all’Italia e a quel che ne resta, il tutto accompagnato da condor pronti a prendersi quel poco che è rimasto a rappresentare invece, gli altri paesi europei. Tema locale invece per il gruppo «Il Coriandolo» che ha voluto mettere in scena l’infinita epopea del palazzetto dello sport con un carro dal titolo «Tra pagliacci e autorità il palazzetto non si fa», rappresentando come clown le giunte che si sono succedute in questi anni, dalla Lega a «Lavori in corso», e che si sono passate la «patata bollente» del palazzetto senza giungere a nessun risultato. Gli «Amici di Fecchio» hanno optato per il tema del gioco d’azzardo, inscenando un casinò in cui i potenti si giocano il destino dell’Italia creando un vero e proprio casino: «Casino o casinò?» è stato il titolo. Sempre politica per «La maschera» che, con «Altro giro, altra corsa» hanno messo in scena l’avvicendarsi dei politici italiani (tra cui Renzi, Grillo e Monti) che girano e girano sopra a un giostra (l’Italia) in cui la solfa, alla fin fine, non cambia mai.

Grande impegno e passione da parte di tutti, ma i vincitori dell’edizione 2016 del carnevale canturino sono stati i «Lisandrin», il gruppo veterano e «dei record», per così dire, che vanta all’attivo quarant’anni di carnevali alle spalle, nonché la vittoria di ben dieci edizioni; per l’edizione 2016 hanno presentato un carro dal nome «L’Oriente fa paura», proiettando la tipica satira carnevalesca in un contesto di politica internazionale. I Lisandrin rappresentano il quartiere di via Giovanni Da Cermenate e hanno coronato i loro quarant’anni con la vittoria grazie a un carro che denunciava, ironizzando, l’avanzare del mercato orientale a discapito dei prodotti «made in italy» e dell’economia occidentale nel suo complesso, il tutto rappresentato da dei draghi che trainano un uomo orientale seduto su un vecchio carretto cinese.

Grandi emozioni e tanti contenuti, quindi, per i carri della passato edizione. La speranza per l’edizione di quest’anno è senz’altro quella di replicare, se non fare meglio, ma siamo sicuri che i nostri amati carristi non ci deluderanno.

