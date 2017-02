«Il ballo delle maschere» è il nome del carro dei Lisandrin, il gruppo più longevo e vincente del carnevale canturino.

Niente politica e niente satira quest’anno, piuttosto viene privilegiato l’elemento più classico del carnevale: la maschera. Un serie di maschere poste su delle basi girevoli danzeranno in omaggio ai carnevali di tutti il mondo; quello italiano sopra tutti, visto il particolare privilegio conferito alla maschera veneziana, tema centrale del carro. La particolarità del carro consiste nel fatto che le maschere cambieranno colore con la musica!

I Lisandrin rappresentano il quartiere di via Giovanni da Cermenate, partecipano al carnevale da ormai più di quarant’anni e ne hanno vinto più di dieci edizioni: il gruppo dei record, se così si può dire.

Dopo la vittoria dell’anno scorso con «L’oriente fa paura», incentrato sulla politica internazionale, e vista la lunga serie di vittorie all’attivo, ci si domanda se la vittoria sia l’obiettivo pure di quest’anno, ma sul tema i Lisandrin usano la diplomazia. Così Lino Arnaboldi in proposito: «Il carro si fa per divertimento, ma anche per vincere! Noi ci proviamo, giustamente, ma vedere vincere anche un gruppo più giovane non sarebbe male, ne hanno bisogno per rilanciare la tradizione. Se vinciamo noi vorrà dire che saremo di stimolo per gli altri l’anno prossimo!».

