Non solo maschere, ma anche buon cibo. L’«Associazione Carnevale canturino», in collaborazione con il Comune di Cantù e i ristoratori della zona, si fa anche promotore dell’ormai tradizionale (o che punta a diventare tale) Festival della Cazoeùla, giunto oramai alla sue quinta edizione.

Il festival avrà luogo fino al 28 febbraio e ha di mira l’incoronazione del ristorante che possa vantare la Cazoeùla migliore della città. Molti sono i ristoranti partecipanti e la competizione non può che essere elevata, sebbene chiaramente pacata e amichevole; in gara troviamo alcuni dei nomi più prestigiosi della ristorazione canturina: L’agritusimo «L’Urtulan», «La Cascina di Mattia», il ristorante «Le Querce», «La Nuova Rustica», «Il Garibaldi», la trattoria «La Scaletta», il «Giardinet», la «Trattoria Riposo» e «L’Osteria del Kilometro 0», a giudicare dai professionisti in gara, la qualità del servizio non potrà che essere elevata.

La finale avrà luogo il 23 febbraio al ristorante «Il Giardinet» (vincitore della scorsa edizione), per la premiazione invece l’appuntamento è per il 28 febbraio, data in cui il vincitore potrà fregiarsi dell’ambito premio: la prestigiosa «Cazoeùla d’oro» che sancisce la miglior cazoeùla della città.

La giuria sarà composta dal sindaco, da alcuni giocatori simbolo del basket canturino (si è ancora indecisi se scegliere quelli scudettati o i vincitori di Grenoble) e da qualcuno sorteggiato tra chiunque presenti tre timbri, a testimonianza della frequentazione di tre ristoranti diversi, su un’apposita tesserina. Il «Menù Cazoeùla» costerà 13 euro, sarà disponibile a pranzo e a cena presso i ristoranti aderenti e comprenderà coperto, cazoeùla e polenta (bevande escluse); è gradita la prenotazione. Parallelamente all’iniziativa il Teatro Comunale San Teodoro contribuirà alla parte dedicata all’intrattenimento con serate aventi a tema la musica e la canzone dialettale brianzola e milanese.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale