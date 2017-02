Tra gli appassionati del carnevale canturino, troviamo senz’altro il sindaco Claudio Bizzozero. Molto affezionato alla festa, il primo cittadino conserva ricordi piacevoli del carnevale di quando era bambino e ancora oggi non ci rinuncia, partecipandovi da papà, in compagnia dei suoi figli. Ci ha raccontato i suoi ricordi e spiegato il ruolo del Comune nell’organizzazione dell’evento.

«Come penso per tutti, i ricordi che mi legano al carnevale sono ricordi di infanzia, per i canturini il carnevale è sempre stato un evento molto partecipato, a livello provinciale è sempre stato il carnevale più bello e io così lo ricordo. Ho in mente dei carri che allora sembravano ancora più grandi di quanto non lo siano oggi. Questo da bambino, ma ho bellissimi ricordi del carnevale anche alle medie e alle superiori. Più di recente, da papà, ho sempre portato i miei bambini. Abbiamo vissuto in via Fossano fino al 2011 e mi ricordo che i carri passavano sotto il balcone di casa, per andare e per tornare, e i bambini li salutavano: era una cosa molto bella. Poi molti carristi sono amici quindi sotto casa facevano un gran squillar di trombe!».

«Sì, assolutamente, come sempre».

«Credo che ci sia lo stesso legame che le dicevo, è uno di quei momenti dell’anno a cui i canturini sono molto affezionati, tant’è che i numeri sono davvero importanti in quanto a biglietti staccati. Credo che tutti quanti abbiano anche compreso che, quando si fanno attività di questo tipo e a questi livelli, non sia possibile farle senza un importante impiego di risorse e, per questo, accettino di buon grado la quota d’ingresso, senz’altro tollerabile per uno spettacolo di questo tipo, che è molto apprezzato. Credo anche che tutti riconoscano e apprezzino molto il lavoro che fanno i vari volontari e associazioni che si impegnano, come sappiamo, per settimane e mesi per regalarci questo spettacolo».

«Con il contributo che diamo tutti gli anni e con la messa a disposizione, ormai consolidata, della “Casa del carnevale”, che com’è noto è una struttura pubblica senza la quale il carnevale non sarebbe potuto arrivare a questi livelli».

«Devo dire che da questo punto di vista l’Associazione Carnevale è ormai esperta. Sono stati i primi a curarla in maniera molto precisa già anni fa e quindi di problemi non ce ne sono e non ce ne sono mai stati. Con tutte le certificazioni e autorizzazioni di sorta sono stati dei pionieri esemplari per tutti. Anche le altre associazioni, in altre attività si stanno abituando pian piano a fare le cose come si deve. Il tempo in cui le cose erano fatto un po’ “alla casereccia”, diciamo, è finito, adesso si inizia a curare ogni aspetto per quanto riguarda rischi e sanzioni. Oggi se, per esempio, un bimbo si fa male partono querele pesanti, giustamente, quindi bisogna fare massima attenzione. Io, ovviamente, credo che sia positivo, soprattutto per un evento che coinvolge così tante persone. L’Associazione Carnevale, dacché esiste, è sempre stata molto diligente, non c’è nemmeno bisogno di controllare, sappiamo come fanno e abbiamo piena fiducia: a Cantù, in questo senso, hanno fatto scuola a tutti».

«I numeri sono molto positivi, migliori rispetto agli anni passati: ogni anno siamo in crescita. La sinergia col carnevale è senz’altro uno dei fattori che contribuiscono a questa cosa, i ristoratori assieme al piatto Cazoeùla offrono spesso il piatto Truciolo: l’alleanza ormai è molto stretta».

«Ho sempre detto ai carristi che per quanto mi riguarda, fintanto che ero sindaco io, potevano fare tutta la satira che volevano. Credo sinceramente sia anche uno dei modi migliori per alleggerire la tensione su temi su cui, spesso e volentieri, ci si scontra. Li ho anche stimolati a farlo in maniera il più possibile cattiva, non sono certo un sindaco che si offende, anzi! Un anno addirittura hanno messo su un carro una mia caricatura e io sono addirittura salito sul carro e ci avevo scherzato molto, non mi dà assolutamente fastidio. Anzi, se facessero di più sarei solo contento. So che i miei colleghi in passato la prendevano molto male...».

«A questo non posso rispondere per motivi di carica!».

