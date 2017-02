Politica locale per il gruppo «La maschera», che presenta un carro dal titolo «A Cantù se gira pu». Il carro sarà completamente invaso da cartelli stradali, strisce pedonali e caricature di vigili urbani, volti a fare dell’ironia sulla difficile situazione che coinvolge storicamente la viabilità nella città di Cantù, reso ancora peggiore dalla recente scelta dell’amministrazione di installare delle colonnine autovelox.

Il tutto sarà decorato con i colori tipici della cartellonistica stradale: bianco, blu e rosso. «Tra le colonnine dell’autovelox e tutto quello che già conosciamo da tempo, si gira meglio a Milano che a Cantù. Troppi divieti», commentano così i carristi all’opera. Il gruppo «La maschera» è composto da Dario Battocchio, Giordano Cappelletti, Agnese Brucato, Claudio Lo Presti, Carlo Franchi, Mariuccia Terraneo e Rosaria Arnaboldi. Nasce nel 1989 a partire da altri gruppi che hanno cambiato diversi nomi nel corso degli anni. Il gruppo annovera diverse vittorie all’attivo: nel 2008 con «Ci girano le palle», nel 2006 con «Non sparate illusioni dai vostri cannoni», nel 1998 con «In primavera col cavolo che siamo in Euro…pa», nel 1996 con «Alla Pro Cantù il comitato non va giù» e tanti altri. Nonostante gli svariati successi, i carristi de «La maschera” ammettono, tuttavia, che per loro le vittorie non sono importanti, per loro piuttosto il carnevale è una passione: dove si arriva si arriva, l’importante è che divertirsi e che vada tutto a buon fine.

