Purtroppo, a causa degli eventi tragici e delle condizioni proibitive a cui era costretta la popolazione durante la seconda guerra mondiale, la tradizione scomparve momentaneamente dalla città. Bisognerà attendere il 1948 per poter vedere finalmente riaccendersi la voglia di fare festa, quando un gruppo di giovani, frequentatori della pasticceria Villa in Pianella, ebbe l’iniziativa di ravvivare l’usanza della settimana grassa costruendo un biscione di 15 metri, trasportato da 14 giovani nascosti sotto di esso. I capitani dell’allegra brigata erano conosciuti coi nomi di «ul Tano Bossi» e «Puzin» e il successo fu talmente largo che da quel giorno a Cantù rinacque la voglia di carnevale: siamo alle primissime origini delle rivalità tra rioni.

Nel 1949 nasce dal rione di piazza Garibaldi il gruppo mascherato «La Carrozza», guidati dal professor Peppino Molteni, il cui tratto distintivo consisteva nel vestirsi con abiti autentici dell’ottocento presi in prestito dal castello di Carimate. Quell’anno conquistarono il primo premio, cosa che li spinse a replicare l’impegno l’anno successivo. Tra i costumi si potevano ammirare i ricchi abiti delle signore, gli abiti da caccia alla volpe, quelli da valletto o da armigero con alabarda e corazza, quelli da nobili tutti pizzi, calzettoni bianchi, cilindri e colletti inamidati e molto altro. Successivamente il gruppo vinse di nuovo nel 1950, questa volta sotto il nome di «I Nobili» e le rivalità tra rioni si accesero ufficialmente, sempre accompagnata de sano entusiasmo e voglia di fare festa.

Durante l’anno seguente, all’utilizzo dei soli abiti passarono anche alla costruzione dei carri, creandosi degli autentici sodalizi tecnico-artistico che videro dare alla luce, grazie all’entusiasmo, alla passione e al sacrificio, «Il giardino giapponese»: il primo esempio di carro, così come lo conosciamo oggi. La sfilata ebbe luogo l’11 febbraio 1951 e le fotografie testimoniano come sia il carro che i costumi dei partecipanti, quelli delle ragazze in special modo, fossero veramente accurati e studiati nei minimi particolari: ad esempio le ragazze e i loro accompagnatori calzavano i caratteristici zoccoli giapponesi, all’uopo realizzati dagli artigiani-intagliatori canturini. I cappelli, i calzoni, le giacche con i classici risvolti erano la perfetta copia dei costumi giapponesi, realizzati in seta vivacemente colorata. Ma già dalle origini la competizione non era esente da polemiche: al carro fu assegnato il secondo posto a causa di un verdetto, a detti di molti, controverso che fu duramente contestato da spettatori e partecipanti, tuttavia il gruppo ricevette l’onore di un premio speciale per la qualità dei costumi. Le polemiche non furono rare nelle edizioni direttamente successive, ma forse era anche questo il bello della competizione. Da quel momento in poi si cominciò a registrare ogni anno i risultati: il carnevale canturino era ufficialmente nato!

I quartieri partecipanti erano diversi: Lisandrin, Reverzina, Piazza Garibaldi, Rione Torchio, Pianella, Quattro Strade, Galliano, Baz. Gareggiavano tra loro distinguendosi in qualche settore particolare. I lavori nascevano da un’idea realizzata su carta da un «maestro di disegno» e poteva occupare diversi mesi. Si lavorava sotto un portico di sera, al freddo dell’inverno (di giorno si doveva lavorare) e ne era coinvolto l’intero quartiere: falegnami, fabbri, sarte, garzoni, ognuno aveva a cuore di contribuire con la propria arte. Era un onore salire su un carro che si era contribuito a creare con le proprie mani e durante la sfilata ci si rifocillava con salamini, trippa e vin brulé. Con gli anni i cittadini cominciarono a visitare Viareggio per trarre spunti per le maschere e i carri e il risultato fu che i carri diventarono sempre più grandi e i gruppi facevano a gara a chi costruiva quello più imponente di tutti, dando luogo a non pochi disagi a causa della larghezza delle strade e dell’altezza dei cavi del filobus. Tutto ciò continuò fino agli anni ’60 quando, improvvisamente, il carnevale canturino scompare di nuovo. Rimase giusto il giovedì grasso, dedicato ai bambini e celebrato al cinema Lux, e qualche passeggiata mascherati di sabato.

Dovremo aspettare circa dieci anni per vedere rinascere il carnevale canturino ad opera degli Amici del Bar Baffo, che ripresero l’iniziativa mascherandosi da pescatori che spingevano un carretto di pesci. Col tempo coinvolsero anche altre associazioni, come l’Avis, la Polisportiva San Marco e i gruppi di Cascina Amata e Pianella. Nei vent’anni successivi l’organizzazione è stata assunta e gestita dalla Pro Cantù, per poi, in tempi recenti, trasferirsi nelle mani dell’«Associazione Carnevale Canturino», che dal 1996 ogni anno organizza il carnevale così come è noto ed amato da tutta la cittadinanza: la storia continua!

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale