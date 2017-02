Il carnevale è senza dubbio una delle feste più amate e più diffuse in tutto il mondo. Nato durante l’antica Roma e giunto oggi fino a noi, da sempre simboleggia la rescissione temporanea degli obblighi e dei ruoli della vita quotidiana, per lasciar spazio allo scherzo, alla goliardia, alle maschere e a colori di ogni tipo. Pure attraversando alti e bassi, anche il carnevale canturino ha una sua storia specifica e un significato simbolico che lo lega alla sua città e che ne hanno fatto uno dei carnevali più belli della Lombardia, se non il più bello, a dirla tutta, ripercorriamone assieme la storia a partire dalle origini.

Com’è noto, a Cantù si festeggia il Carnevale Ambrosiano, che si riferisce alla diocesi di Milano e continua anche durante i giorni che per il Rito Romano sono già di Quaresima. Il perché di questo va rintracciato in epoca medievale, in seguito a direttive della Chiesa di Roma (che prevedevano che la quaresima durasse precisamente quaranta giorni) giunte a Milano durante il vescovato di Sant’Ambrogio: era previsto che, se durante i quaranta giorni fossero comprese pure le domeniche, il carnevale si sarebbe dovuto allungare di cinque giorni (tante quante le domeniche di Quaresima), in caso contrario si sarebbe dovuto accorciare per un tempo equivalente. Sant’Ambrogio si decise per la prima opportunità, ma nel 1574 San Carlo Borromeo convinse i fedeli a rinunciare a un giorno del loro carnevale e così i giorni in più rispetto al carnevale romano divennero quattro, così come conosciamo oggi il carnevale; e forse è anche per questo che si istituì per lungo tempo in molte località della Brianza il costume del «Carnevale di mezza Quaresima», per recuperare quel quinto giorno perdutosi nel sedicesimo secolo.

A Cantù le prime testimonianze ufficiali sul carnevale sono poche e risalgono all’inizio del XX secolo, non si sa granché di quel periodo, ma quel che è certo è che rappresentasse un’occasione desiderata da tutti i cittadini per staccare dalle condizioni proibitive della vita contadina e artigiana; un momento in cui le persone, sebbene in condizioni di povertà, erano in gradi di divertirsi con mezzi semplici. Era un momento atteso con trepidazione, essendo una delle poche occasioni in cui la gente era in grado di staccare dalle preoccupazioni quotidiane per poter vivere qualche giorno con più leggerezza, magari prendendosi un po’ in giro. È noto che fosse usanza diffusa scambiarsi i ruoli e capovolgere, anche solo per un giorno, la vita quotidiana, il momento più rappresentativo e conosciuto di ciò era senz’altro il «giovedì degli sposi», in cui le coppie si scambiavano momentaneamente i ruoli per impersonare la propria controparte: i mariti si vestivano da mogli e le mogli da mariti (ma c’era anche chi da povero si vestiva da ricco e viceversa, i padroni che si vestivano da operai e altri esempi del genere). È in questo clima che, intorno agli anni venti, i dipendenti della ditta Paleari, una fabbrica di falegnameria allora situata in via Fossano, costruirono un lungo treno che potrebbe benissimo essere considerato come il «nonno» dei carri di carnevale attuali. In quel tempo i festeggiamenti duravano una settimana intera e venivano svolti rigorosamente di sera, la gente sfilava in maschera riempiendo le strade da Pianella, via Dante, piazza Garibaldi e via Matteotti fino a largo XX settembre per poi tornare indietro. Il tempo dello svago carnevalesco era molto sentito, ma altrettanto accesa era pure la tipica vena brianzola che già ai tempi contraddistingueva la cittadinanza canturina: l’etica del lavoro era già forte a Cantù, che allora era una città di artigiani mobilieri che non potevano permettersi di sprecare il tempo dedicato al proprio mestiere. Questo è il motivo per cui si festeggiava tassativamente di sera ed è la stessa ragione per cui c’era pure chi lasciava la luce della bottega accesa anche durante i festeggiamenti, pur di non sembrare sfaccendato. Uscire la sera non era cosa frequente per l’epoca, ma durante il carnevale si poteva fare e molti coglievano l’occasione per fare il verso a qualcuno senza il timore di essere riconosciuto. L’uscita serale era permessa, in via del tutto eccezionale, anche alle donne, che così coglievano l’opportunità di incontrare i morosi senza il timore dello sguardo severo delle famiglie. Sempre in questo periodo nasce una delle tradizioni più durature del carnevale canturino: il «Carnevale dei Magnan», stagnini sporchi di fuliggine e vestiti di stracci pronti a combinarne di tutti i colori. Si spostavano lungo le vie cittadine con dei carri, trascinando delle pentole e trasportando sempre anche un fuoco acceso, pronto all’uso per polenta e vin brulè. Giravano per le vie di Cantù cercando di fare il più possibile rumore usando pentole, coperchi e barattoli di latta, con lo scopo di spaventare le ragazze. Durante la serata conclusiva, il sabato sera, la festa si spostava presso il Circolo Operaio Canturino, oggi edifico della posta centrale in piazza Parini, l’unico locale in grado allora di ospitare orchestra, sala da ballo e bar con tavolini e il carnevale in quei momenti si trasformava in una «veglia danzante». Esattamente di fronte si trovavano le scuole dove la veglia si svolgeva in atmosfera più popolare al suono delle bande cittadine Brianzola e Ranscétt. Il carnevale canturino, tra gli anni venti e gli anni trenta si concludeva così, con veglie collettive accompagnati da musica e balli nei teatri, nelle scuole e nei circoli.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale