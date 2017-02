Il «Carnevale dei Magnan» rappresenta senza dubbio una delle tradizioni canturine più antiche e a cui i cittadini sono più affezionati. Anche detto il carnevale degli stagnini (coloro che rivestivano di stagno le pentole di rame), viene festeggiato regolarmente di venerdì ed è uno degli eventi più folcloristici del territorio. Vestiti di stracci e dal volto nero di fuliggine, i magnan usavano girare per le vie della città facendo più rumore possibile con pentole, coperchi o qualsiasi cosa fosse fatta di latta, per spaventare le ragazze e sporcarne di nero il volto con la fuliggine. Si spostavano, e si spostano tutt’oggi, su dei carri dotati di stufa, accompagnando i festeggiamenti con vin brulé, polenta e salamini.

Negli anni la festa si è evoluta, dimostrando anche un ottimo successo di pubblico, ci si veste ancora di stracci e il volto è sempre nero, ma oggi, i carri, oltre a vino e polenta, offrono anche musica a tutto volume, il tutto al costo di un’offerta libera. «Per noi è una questione di cuore, siamo completamente autofinanziati - così Ferruccio Biavaschi, meglio noto zio Ferro o il «Sindic», il sindaco dei magnan - E’ una tradizione che risale ai nostri padri e ai nostri nonni, allora la festa era più goliardica, erano altri tempi, ci sono anche stati dei vandalismi, purtroppo: come in tutte le manifestazioni così grandi, c’è sempre qualche balordo che è lì solo per fare casino, quindi per diverso tempo abbiamo smesso di nostra iniziativa: potevamo finire in rogne che non ci eravamo cercati. Poi io ho ripreso nel ’96 perché me l’ha chiesto mio nipote: eravamo io, lui e il mio trattore; i primi due anni eravamo pochissimi, poi la cosa man mano si è allargata. Ai vecchi tante volte scendevano le lacrime di commozione a vedere passare i trattori e per me era ed è tutt’ora una gioia immensa. Io sono un sentimentale, se dovessi dare un motivo per cui lo faccio, direi per la gioia del bambino e dell’anziano».

Una tradizione che funge da legame fra diverse generazioni quindi, e, come ogni tradizione degna di questo nome, è una pratica che crea appartenenza e solidifica i legami, ma che tuttavia da un lato è schiacciata dall’eccesso di documentazione e burocrazia e dall’altro scarsamente sostenuta dalle istituzioni locali: «Se dovessimo costruire una centrale nucleare, ci vorrebbe meno documentazione - scherza lo zio Ferro sul tema - Ci hanno chiesto documenti su: impianto idrico della piazza, primo soccorso, del palco (che è del comune), la certificazione elettrica come se fosse una casa. Volevamo fare una pesca e addirittura ci hanno chiesto una stima dei biglietti che sarebbero andati venduti. Sai quante riunioni abbiamo fatto l’anno scorso? Ogni volta salta fuori qualcosa di nuovo, è una roba da matti! Senza contare che non riceviamo nessun aiuto a livello “politico”, siamo completamente autofinanziati, noi lo facciamo perché è una tradizione e serve a rimanere uniti: è l’affetto a tenerci assieme, qui ci mettiamo tutti di tasca. Nel canturino è una festa molto sentita e noi siamo fortunati ad avere il supporto di tanti giovani che vogliono farla proseguire, e non solo canturini: un carro arriva da Vertemate, ad esempio. Tanti vengono a partecipare da Milano, da Trezzo d’Adda, da Monza. È questo che ci dà motivazione». Una festa tenuta insieme dalla passione, quindi, quella descritta dal «Sindic». Ma perché «il sindaco»? Cosa significa questa carica? La carica in realtà non è una carica, «è un nomignolo carnevalesco che mi è stato dato con le prime feste», spiega zio Ferro, «poi hanno continuato a chiamarmi così, a volta mi dà anche un po’ fastidio, vorrei starmene per i cavoli miei che magari mi diverti di più!». Poi il colpo di scena: «Io per natura sono astemio, bevo solo in compagnia. La mia droga in realtà è il latte!».

