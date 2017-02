Napoli ha Pulcinella, a Bergamo c’è Arlecchino, a Venezia Pantalone, a Torino Gianduia e la lista potrebbe continuare quasi all’infinito tanto è vasto il patrimonio culturale che il carnevale riserva all’Italia nel suo complesso. Il carnevale italiano esercita un forte fascino in tutto il mondo proprio per le sue maschere e parrebbe quasi che ogni città italiana, per dirsi veramente tale, debba averne una propria che la rappresenti durante i festeggiamenti. Potrebbe Cantù essere da meno? Assolutamente no. Da noi, infatti, troviamo l’amato Truciolo che, come i suoi colleghi lungo tutto lo Stivale, rappresenta pregi e difetti dei suoi concittadini. Canturino doc, Truciolo lavora come garzone in una bottega di falegname e possiamo star pur certi che non ci si annoia mai quando è all’opera: è un po’ maldestro e ne combina di ogni nella sua bottega. Pasticcione, ma dal cuore d’oro, Truciolo rappresenta il valore della semplicità e delle piccole cose; quel valore che si può trovare anche nelle cose apparentemente più insignificanti come, per l’appunto, un truciolo! Il truciolo è uno scarto, è vero, e tuttavia non è qualcosa di inutile, si può recuperare ed essere trasformato in qualcos’altro da utilizzare nella vita quotidiana: non viene gettato via, ma impiegato per dare vita a una nuova forma. Ed è proprio in questo senso che Truciolo rappresenta meglio di tante altre cose lo spirito e la mentalità canturina, come colui che, come tanti nostri concittadini, trova la propria felicità nelle cose piccole e semplici; un simbolo di quello spirito di iniziativa che, maturato in condizioni di povertà, ha spinto i nostri genitori e i nostri nonni a non lasciare andare sprecato nulla, di gioire di tutto ciò che la vita può offrire e imparare a riutilizzare e trasformare anche ciò che sembra inutile, ma che in realtà lo è solo in apparenza. Basti pensare che Truciolo a Cantù non è solamente una maschera, ma col tempo è diventato anche un dolce tipico e un genere di pasta (creato durante le scorse edizioni de «La Festa del Legno» per l’occasione), candidandosi di diritto a diventare uno dei simboli tipici del canturino.

