Come ogni anno, anche l’edizione di quest’anno si dividerà in tre giornate: più precisamente il 19 febbraio, il 26 febbraio e il 4 marzo. Come da tradizione i carri invaderanno le strade canturine tra piazza San Rocco, corso Unità d’Italia e via Carcano.

La prima giornata si aprirà con il Carro di Truciolo, a cui seguirà, naturalmente, il resto dei carri dei diversi gruppi. A fare da accompagnamento «Bandadram», un gruppo di musicisti di strada, poi il gruppo «Caporales San Simon Italia» che si esibirà in balli folcloristici boliviani, «I messicani di Figino», un progetto della fondazione «Eleonora e Lidia» (onlus figinese che si occupa di assistenza sanitaria a persone disabili), e gli «Sbandieratori e musici lariani».

La seconda sfilata vedrà all’apertura di nuovo il carro di Truciolo seguito dalla Academy Parade Band di Caronno Pertusella per poi dare il via ai diversi carri, accompagnati di nuovo dalla Fondazione «Eleonora e Lidia», il gruppo musicale «Giuseppe Verdi» di Vighizzolo e il Gruppo Folkloristico Arlecchino di Bergamo.

Per la gran sfilata finale, invece, in programma per il 4 marzo, troveremo all’apertura il Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano, seguito dall’immancabile Truciolo, seguito a sua volta dai diversi carri a cui faranno da contorno gli S”band”ati di Lanzo (la prima banda Guggen italiana, un genere musicale proveniente dai paesi di lingua tedesca che fa ampio uso degli ottoni), il Corpo musicale di Annone Brianza e il gruppo «Pifferi e Tamburi» di Baio Dora.

Durante l’arco di tutte e tre le giornate sarà possibile acquistare i biglietti per la tradizionale lotteria carnevalesca, la cui estrazione sarà effettuata il 9 marzo alla presenza di un funzionario del comune. Il monte premi prevede una bicicletta da bambino (terzo premio), un abbonamento in palestra dalla durata di sei mesi (secondo premio) e un weekend a Lisbona per due persone (primo premio) e molto altro ancora. L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato sulla stampa locale, sul sito e sulla pagina Facebook del carnevale canturino e i premi saranno ritirabili entro il 15 maggio 2017, previa esibizione del biglietto vincente.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale