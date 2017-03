Il Como dopo oltre un mese vuole tornare a vincere. Dopo la sconfitta subita sul capo del Racing Roma sono arrivati, infatti, due pareggi in terra toscana prima a Prato e quindi domenica scorsa in rimonta a Lucca per 1-1.

Un pareggio rocambolesco questo acciuffato dagli azzurri nei minuti di recupero grazie alla rete firmata al 94’ da Fissore che mantiene il Como al 7° posto in piena corsa playoff. Ora però il team azzurro ha voglia di tornare ad assaporare il gusto della vittoria e l’occasione propizia si presenterà sabato 11 quando ospiterà allo stadio Sinigaglia la Pistoiese (alle 14.30) la prima di due sfide di sabato visto che il 18 giocherà in Sardegna ad Olbia. All’andata a Pistoia il Como pareggiò 1-1 ora però la squadra di mr Fabio Gallo punta a fare bottino pieno. In vista della gara Como-Pistoiese, in programma sabato 11 marzo alle ore 14.30 allo stadio "G.Sinigaglia" e valevole per il 29° turno del campionato di Lega Pro, sono già in vendita i biglietti nei punti vendita del circuito Best Union, sul sito internet www.vivaticket.it e nella segreteria dello stadio. Gli orari di apertura della segreteria per l'acquisto dei biglietti sono: fino a venerdì dalle 15 alle 18. Il giorno della gara, invece, sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la segreteria e i botteghini dello stadio secondo le seguenti modalità: segreteria dalle 9 alle 12.30; ai botteghini dalle 12.30 fino all'orario d’inizio della partita.

Il tabellino di Lucchese Como 1-1. Marcatori: Bruccini al 23', Fissore al 49' st. Como: Zanotti; Nossa, Fietta (dal 28' st Le Noci), Fissore; Marconi, Pessina, Cavalli (dal 5' st Damian), Di Quinzio Sperotto; Chinellato, Cristiani (dal 23' st Bertani). All. De Fraia (Gallo squalificato). Classifica di Lega Pro: Alessandria 60; Cremonese 56; Arezzo, Livorno 50; Giana Erminio 46; Piacenza 43; Como, Renate, Viterbese 41; Pro Piacenza 38; Lucchese 37; Robur Siena 35; Pistoiese 33; Olbia, Pontedera 31; Lupa Roma, Tuttocuoio, Carrarese 26; Racing Club Roma 24; Prato 23.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale