Nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza, Acsm Agam donerà un defibrillatore semiautomatico agli istituti superiori del capoluogo che ne abbiano necessità. Il progetto è promosso in collaborazione con l’associazione Comocuore che curerà i corsi di formazione per abilitarne l’uso ed è coordinata dall’Amministrazione provinciale, ente di riferimento per la scuola secondaria superiore. Il defibrillatore semiautomatico è uno strumento vitale nei primissimi istanti del soccorso in presenza di una crisi cardiaca.

«Negli istituti di Como confluiscono studenti da tutti i centri del territorio – ha sottolineato il presidente di Acsm Agam, Giovanni Orsenigo – La nostra è un’operazione all’insegna del radicamento sul territorio. Nel campo dell’energia siamo un punto di riferimento e vogliamo continuare a interpretare questo ruolo con senso di responsabilità sociale d’impresa a beneficio delle comunità locali in cui operiamo».

«Sosteniamo e collaboriamo con assoluta convinzione alla realizzazione di questo progetto che riteniamo molto importante per la salute di tutti gli utenti delle nostre scuole superiori – aggiunge Maria Rita Livio, presidente della Provincia di Como – Sappiamo quanto sia fondamentale in molti casi un soccorso tempestivo, che può salvare anche delle vite. Per questo ci siamo fatti interpreti, come ente, di favorire il contatto tra Acsm Agam e Como Cuore con le nostre scuole e ci auguriamo che questa iniziativa possa essere estesa al più presto anche agli istituti localizzati in altri centri del territorio provinciale».

Da molti anni Comocuore è impegnata, con l’Operazione Salvagente, in una lotta costante alla morte improvvisa, attraverso la diffusione delle tecniche di rianimazione cardiorespiratoria e con l’implementazione della rete dei defibrillatori nel territorio provinciale e regionale, con un’azione continua di sensibilizzazione della popolazione.

Le consegne nelle scuole cominceranno nelle prossime settimane.

