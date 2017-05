L’associazione Famiglie in Cammino promuove due serate sull’alimentazione. La prima, giovedì 18 maggio, «Apericena senza glutine» alle 19.30 nella sede Acli in via Brambilla 35: Marina Romanò, esperta di alimentazione e cucina naturale, cucinerà piatti senza glutine e darà ai presenti alcuni utili suggerimenti sui cibi che non ne contengono e su come cucinarli.

Giovedì 25 maggio «Apericena senza proteine animali» alle 19.30, sempre nella sede Acli in via Brambilla 35, Marina Romanò cucinerà piatti su base vegetale e parlerà dei cereali estivi. Per partecipare è necessario prenotare. Costo: 15 euro a persona, 25 euro per coppie. Per informazioni e prenotazioni: 031.3312726, famiglieincammino@aclicomo.it.

