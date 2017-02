Il Como è pronto per l’esame con la prima della classe. Galvanizzato dal bel colpo corsaro messo a segno domenica scorsa a Siena per 0-1 e dopo il quarto di finale di Coppa Italia giocato mercoledì contro il Venezia di Pippo Inzaghi, il team azzurro si appresta a portare l’assalto alla capolista Alessandria, ospite domenica 12 allo Stadio Sinigaglia (ore 18).

Una vera prova di maturità per il Como di Mr Fabio Gallo contro una corazzata che si è rimessa in carreggiata dopo lo stop con l’Arezzo battendo nell’ultimo turno il Piacenza per 1-0 e ora continua a viaggiare in vetta sola e incontrastata.

Questa la classifica: Alessandria 56; Arezzo 48; Cremonese 47; Livorno 46; Giana Erminio 37; Como, Lucchese, Renate 36; Viterbese 34; Olbia, Piacenza 31; Pistoiese, Robur Siena 29; Pro Piacenza 26; Lupa Roma 25; Carrarese 23; Pontedera, TuttoCuoio 22; Prato 19; Racing Club Roma 14.

Il tabellino di Robur Siena-Como 0-1 Marcatori: Cristiani al 25'. Como: Zanotti; Briganti, Nossa, Fissore; Peverelli (dal 26' st Sperotto), Pessina, Fietta, Di Quinzio (dal 39' st Cavalli), Marconi; Bertani, Cristiani (dal 28' st Chinellato). All. Gallo.

I biglietti per la gara Como-Alessandria, in programma domenica 12 febbraio alle ore 16.30 allo stadio "G.Sinigaglia" e valevole per la 25^ giornata del campionato di Lega Pro, sono in vendita da martedì sul sito internet www.vivaticket.it e nella segreteria dello stadio.

Questi gli orari di apertura al pubblico: giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 , sabato dalle 9 alle 12.30, domenica in segreteria dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 14.30 oppure direttamente ai botteghini dalle 14.30.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale