Debutto aperto al pubblico sabato 18 febbraio alle 16 al Teatro Sociale per «Il barbiere di Siviglia, ossia Un vulcano è la mia mente», l’opera che rientra quest’anno all’interno del progetto «Opera domani», percorso didattico di avvicinamento al teatro per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni. Il percorso formativo conduce gli studenti alla scoperta della celebre opera di Gioachino Rossini «Il barbiere di Siviglia» con attività scolastiche divertenti per imparare a cantare alcune arie e costruire piccoli oggetti di scena con cui giocare dal proprio posto in platea e diventare ‘co-protagonisti’ di uno spettacolo di opera lirica. Risvegliare la passione per la musica e accendere l’entusiasmo dei bambini nei confronti dell’opera lirica: questa è la missione di AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica Italiana) da oltre vent’anni. Info: www.operadomani.org

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale