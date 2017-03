(seconda puntata) La scorsa settimana vi abbiamo parlato dell’apertura alla Stazione Leopolda di Firenze, della Chianti Classico Collection 2017 che ha visto sfilare 185 aziende, per un totale di 676 etichette, alla presenza di oltre 250 giornalisti provenienti da 30 diversi paesi del mondo. Prima di addentarci nelle degustazioni, due notizie sulla vendemmia 2016, giudicata a 5 Stelle. Le prospettive dell’annata 2016 possono considerarsi davvero eccellenti, a partire dalla qualità ineccepibile delle uve che le aziende chiantigiane hanno portato in cantina. Uve sane e buona concentrazione del frutto che ci fanno pensare che avremo vini di grande struttura. Gli auspici sono pertanto per un’annata di altissimo livello qualitativo. Un’annata che, più di altre, esalterà le caratteristiche del Sangiovese. E a noi spetterà il giudizio da darsi nel prossimo anno. La degustazione proposta vedeva in elenco ben 435 vini così suddivisi: 76 Chianti Cl. 2015; 88 Chianti Cl. 2014; 27 Chianti Cl. 2013; 13 Chianti Cl. 2012; 27 Chianti Cl. Riserva 2014; 78 Chianti Cl. Riserva 2013; 16 Chianti Cl. Riserva 2012; 18 Chianti Cl. Riserva 2011; 7 Chianti Cl. Riserva 2010; 5 Chianti Cl. Gran Selezione 2014; 40 Chianti Cl. Gran Selezione 2013; 20 Chianti Classico Gran Selezione 2012;13 Chianti Cl. Gran Selezione 2011; 7 Chianti Cl. Gran Selezione 2010. Un impegno significativo che va oltre ogni possibile immaginazione di degustazione da farsi nei tempi stabiliti di due mattine e un pomeriggio. Totale di non più di 10-12 ore per poter degustare un quarto dei vini presenti in due lunghe file con 870 bottiglie aperte. Una scelta diventa obbligatoria. Per accelerare i tempi dei bravissimi sommelier cerchiamo di ottimizzare i tempi facendoci servire gli stessi vini per i tre degustatori dello stesso tavolo. La scelta, discussa e valutata, è andata per i 76 vini del Chianti Classico DOCG 2015. Un’annata che ci ha molto soddisfatto di cui avevamo dato già qualche cenno lo scorso anno. Un’annata di buona qualità con uve di buona sanità grazie all’andamento climatico regolare. Primavera molto mite con temperature medio-alte favorevoli a un germogliamento vegetativo regolare. L’estate è stata ottima nell’insieme, con poca piovosità e con temperature elevate nei mesi di luglio e agosto, ma compensate da una buona escursione termica notturna. Un’annata che ha esaltato le caratteristiche del Sangiovese. Alla degustazione i vini hanno messo in mostra bella pulizia (uve sane), nasi con belle note fruttate, molta concentrazione e finezza. Al palato qualche problema di disequilibrio tra acidità e tannicità, ma il finale solitamente era gradevole con buona freschezza e discreta mineralità. A presentarsi bene sono stati i soliti produttori che hanno vigneti nella fascia che va da 250 a 400 m slm. Qualche nome da non potersi dimenticare: Castellare; Castello di Ama; Castello di Querceto; Volpaia; La Gabbiola; Felsina; Rocca di Castagnola. L’altra scelta è andata ai 5 vini Gran Selezione 2014 e ai 40 dell’annata 2013. Vini molto convincenti con note fruttate complesse e speziate. Colori degni del Sangiovese, rubino violacei. Speziature ben dosate, finali balsamici. In bocca ritornavano i frutti ben pieni di succo, buone acidità e tannini quasi setosi. Alcune aziende significative oltre i 93 punti: Bibbiano; Capannelle; Casa Emma; Fonterutoli; Il Puro di Volpaia; Roccia delle Macìe; San Felice; Sorleone di Villa a Sesta.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale