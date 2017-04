Sulla scia del successo dell’edizione del 2016, torna dal 28 aprile al 14 maggio il Festival della Luce – Lake Como, la manifestazione che, attraverso incontri, conferenze mostre e spettacoli a ingresso gratuito, regala al grande pubblico la possibilità di avvicinarsi al mondo della scienza. Il concetto di luce, inteso anche come metafora della conoscenza e dell’intuizione, è analizzato, secondo le sue infinite sfaccettature, da personalità di spicco del mondo della scienza e della cultura.

La quarta edizione del Festival prevede, come tema trasversale, il rapporto tra luce e colore: un legame inscindibile poiché l’esperienza visiva del colore ha luogo innanzitutto grazie alla percezione della luce. Partendo da questo presupposto, il tema del colore sarà analizzato secondo diverse aree tematiche: la fisica - in particolare l’ottica - la fisiologia, la psicologia, la filosofia, la storia dell’arte, il design e la moda.

Come di consueto, la kermesse sarà occasione di incontro per il grande pubblico con personalità d’eccellenza della ricerca scientifica, della cultura e dell’arte, tra cui: il biofisico tedesco Erwin Neher, Premio Nobel per la Medicina; l’architetto urbanista Stefano Boeri; il filosofo Giulio Giorello; il critico d’arte Philippe Daverio; lo scrittore e architetto Gianni Biondillo; i fisici ottici Karel Lemr e Alessandro Farini; la color designer Francesca Valan; l’autore, divulgatore e autore di trasmissione televisive Luca Novelli.

Anche quest’anno gli eventi e gli incontri del Festival si concentreranno in sedi storiche significative della città, come il Palazzo del Broletto, il Teatro Sociale e il Collegio Gallio, ma anche negli spazi aperti di piazza Grimoldi, di Villa del Grumello e di Villa Olmo e in alcune zone del territorio limitrofo come il Giardino della Valle di Cernobbio.

Tra gli eventi in programma sono da segnalare in particolare sabato 6 maggio dalle 22 in Piazza Grimoldi Conferenza scientifica «Dentro il Colore - Viaggio dentro il colore e la visione», tenuta dallo studente di fisica ottica Alessandro Farini (CNR – INO) e accompagnata dallo spettacolo multimediale della Compagnia dei Folli, un gruppo teatrale di artisti di strada che si esibiranno in una spettacolare performance: un viaggio multicolore attraverso la luce, con sfere volanti, effetti luminosi, farfalle illuminate su trampoli; venerdì 28 aprile/domenica 14 maggio dalle 9.30 alle 18 la Mostra interattiva «Colori», a Palazzo Broletto, dove sarà affrontato il tema del colore a 360 gradi con exhibit interattivi tra i quali un omaggio al grande artista tedesco Gerhard Richter; domenica 14 maggio, punto di ritrovo a Villa Olmo per la suggestiva passeggiata «Ai bordi della città sulle orme del divo Volta»: un viaggio sul filo delle suggestioni che legano l’inventore della pila al cinema, accompagnati da Gianni Biondillo, architetto e scrittore, e Pietro Berra, giornalista e poeta.

Per il programma dettagliato si può consultare il sito: www.festivaldellaluce.it. Tutti gli incontri sono a ingresso libero con iscrizione obbligatoria dal sito.

