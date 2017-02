Il via alle «Anteprime dei vini» come ogni anno è toccato all’Amarone che è stato presentato alla stampa specializzata nei giorni 28, 29 e 30 gennaio. Anteprima Amarone è considerato l’evento di punta della denominazione veronese. Presentata ufficialmente alla stampa, operatori e appassionati l’annata entrata in commercio, cioè la 2013. La manifestazione, giunta alla 14^ edizione, è organizzata e promossa dal Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella. Oltre 78 produttori con circa 150 vini quest’anno hanno raccontato il loro Amarone della Valpolicella 2013 e un’annata storica a scelta.

Ora spetta alla toscana presentarsi con il Chianti, la Vernaccia di San Gimignano, il Nobile di Montepulciano e il Brunello di Montalcino, passando anche da numerosi consorzi minori. Si comincia il l’11 febbraio, alla Fortezza da Basso – Pad. Cavaniglia con la degustazione dei vini dei seguenti consorzi: Morellino di Scansano, Montecucco, Maremma Toscana, Cortona, Carmignano, Valdarno di Sopra Doc, Bianco di Pitigliano e Sovana, Colline Lucchesi, Orcia, Val di Cornia, Isola d’Elba. Domenica 12 febbraio, sempre a Firenze, Anteprima Chianti Lovers. Degustazione Chianti DOCG 2016 e Riserva 2014. Invece la Chianti Classico Collection avrà luogo come ogni anno a Firenze, presso la Stazione Leopolda, il 13 e il 14 febbraio. Il «Gallo Nero» presenterà le sue nuove annate in una collezione unica al mondo, che vedrà la partecipazione di oltre 140 produttori. Quindi partenza per San Gimignano dove nella serata del 14 si avrà il saluto di Letizia Cesani, nel Relais La Cappuccina, a cui farà seguito la cena istituzionale. Mercoledì 15 al Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada si potranno degustare le Vernaccia delle annate 2016 e 2015 Riserva. E sempre nella stessa mattinata, nella sala Dante del Palazzo comunale, si terrà l’incontro «San Gimignano incontra La Clape; la Vernaccia e il Bourboulenc». Per la prima volta dal 2006, anno di inizio del ciclo di degustazioni «Il vino bianco e i suoi territori» la degustazione sarà condotta da una donna: Rosemary George, scrittrice e critica del vino inglese, una delle prime donne a diventare Master of Wine nel 1979. In serata si terrà la cena di benvenuto a Montepulciano. La mattinata del 16 sarà dedicata al Vino Nobile di Montepulciano, annata 2016. I produttori al tavolo presenteranno le annate 2014 e Riserva 2013 e il rosso di Montepulciano 2016. Nel pomeriggio (su prenotazione) degustazione annate storiche: 50 anni di Nobile di Montepulciano. Quindi trasferimento a Montalcino, che come di consueto chiuderà il ciclo delle Anteprime toscane con la manifestazione «Benvenuto Brunello» nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18. I produttori presenteranno: Brunello di Montalcino annata 2012, Brunello di Montalcino riserva 2011, Rosso di Montalcino 2015, Moscadello di Montalcino e Sant’Antimo. Al termine delle degustazioni saranno assegnati i premi «Leccio d’Oro 2016» e verrà posta la formella celebrativa simbolica della vendemmia 2016. Le degustazioni extra toscana proseguiranno a Faenza con Anteprima Sangiovese di Romagna (19-20 febbraio), il Sagrantino celebra 25 anni di Docg a Montefalco (20-21 febbraio) e subito vicino il Bardolino, Chiaretto e Lugana sono attesi a «Anteprima Lazise» (5 marzo). Info: PromoFirenze 335.8721077, www.anteprimetoscane.it.

