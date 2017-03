Nuovo incontro con «Aspettando Parolario» venerdì 24 marzo alle 18 alla libreria Feltrinelli di via Cantù: Monique Hemsi porterà in città «Arm Knitting. Due braccia e un filo per lavorare a maglia senza ferri» (Il Castello, 2016), il primo manuale in italiano dedicato alle appassionate di maglia che vogliono imparare una nuova tecnica per realizzare capi unici e veloci, senza l’uso dei tradizionali ferri. Durante l’incontro, organizzato da Parolario e La Feltrinelli, l’autrice dialogherà con il pubblico e sarà possibile seguire un laboratorio dimostrativo. A tutti i partecipanti saranno offerti in omaggio gomitoli di lana per realizzare subito uno scaldacollo. «Questo manuale propone un nuovo modo di fare la maglia ed è dedicato alle persone curiose e creative, che amano esplorare nuove possibilità e mettersi alla prova. Oggi abbiamo tutti meno tempo ma il piacere di realizzare da sé capi in maglia è estremamente gratificante e sviluppa la creatività», dichiara Monique Hemsi autrice del manuale insieme a Maria Pia Marini. Info: 031.301037, info@parolario.it, www.parolario.it.

