Una nuova prestigiosa realtà si affaccia sulle sponde del lago di Como: il concorso internazionale «Como Lake Dance Award». Il 22 e il 23 aprile sul palco del Teatro Sociale ballerini provenienti da tutto il mondo si sfideranno a passo di danza. Il concorso prevede un numero limitato di posti per cui è richiesto entro il 15 febbraio di compilare la scheda di preiscrizione sul sito. Un parterre autorevole di ospiti internazionali e la direzione artistica di Giacomo Molinari - danzatore, coreografo e presidente dell’Associazione Italiana Danzatori - rendono il concorso uno dei punti di riferimento per giovani danzatori non professionisti. I concorrenti avranno, infatti, l’opportunità unica di salire sul palcoscenico di un vero teatro davanti agli occhi di una giuria prestigiosa e di profilo internazionale formata da Michael Blake (Artistic Director of the Jazz and Contemporary Traineer Program della Joffrey Ballet School), Vladimir Derevianko (Étoile del Teatro Bolshoi di Mosca e maître de ballet), Michael Leon Thomas (Director for CASAileyCamp di New York) e Stefano Rosato (Teacher Central School of Ballet della London Contemporary Dance School). Ad affiancare la giuria tecnica, una giuria critica formata da personalità riconosciute che gravitano nel mondo del giornalismo e del management: Rossella Battisti (autorevole critico di danza), Aldo Masella (regista teatrale, giornalista, professore e critico musicale) e Antonio Desiderio (artist manager).

Il «Como Lake Dance Award» – organizzato dall’associazione Art & Culture Event con il patrocinio del Mibact, Comune di Como e Associazione Italiana Danzatori e in collaborazione con il Teatro Sociale - si configura come spazio di confronto e di crescita per artisti che desiderano sfidarsi sulla scena ma anche aprirsi alla professione del danzatore. Saranno assegnati, oltre a premi in denaro, anche borse di studio. Più di dodici gli stili ammessi e ben cinque le categorie previste per ballerini dai 9 ai 28 anni. Il «Como Lake Dance Award» culminerà nella serata di Gala: domenica 23 aprile alle 20.30 sul palcoscenico del Teatro Sociale si esibiranno i primi classificati delle sezioni Junior, Senior e Professional di ogni categoria ma anche interpreti già affermati, artisti dal Teatro alla Scala di Milano e dal Teatro dell’Opera di Roma.

Info: www.comolakedanceaward.org, iscrizioni@comolakedanceaward.org.

