Giunge in città la Biennale d’Arte Contemporanea «Giovane Creazione Europea - JCE Jeune Création Européenne», dopo l’esposizione in Francia, Danimarca, Lettonia e Polonia, per proseguire poi in Spagna e Portogallo. Ospitata dal 12 marzo al 2 aprile nello Spazio Ratti (viale Spallino 1) la rassegna vede la partecipazione di 56 artisti, provenienti da sette Paesi europei che si esprimono con differenti linguaggi: pittura, scultura, installazione, fotografia e video art. L’evento nella sua tappa italiana è curato da Veronica Vittani e Francesca Testoni e gode del patrocinio della Regione Lombardia, del Circuito Giovani Artisti Italiani e del contributo tecnico dell’azienda Menphis. Gli otto artisti italiani under 35 che partecipano alla manifestazione sono: Giulia Berra, Tania Brassesco & Lazlo Passi Norberto, Juri Ceccotti, Giulia Fumagalli, Matteo Galvano, Giovanni Longo, Federico Scarchilli. La loro selezione è stata realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune attraverso il concorso «Co.Co.Co.Como Contemporary Contest 2015», con il contributo di una giuria composta da Flaminio Gualdoni, storico dell’arte e curatore; Elena Isella, storica dell'arte e curatrice; Claudio Grillone, Responsabile Ufficio Creatività del Comune di Milano e Fabbrica del Vapore; Salvatore Marsiglione, gallerista; Veronica Vittani, Responsabile settore Cultura, Comune di Como.

Inaugurazione sabato 11 marzo alle 17. Orari di apertura: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Ingresso libero. Info: 031.252352/472, www.visitcomo.eu, www.jceforum.eu

