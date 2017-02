Il 12 febbraio 2007 moriva lo scultore comasco Eli Riva (nella foto a sinistra ritratto nel proprio studio): per ricordare i dieci anni trascorsi dalla sua scomparsa, l’associazione nata in suo nome con la finalità di valorizzare la sua opera lavorativa ha portato a termine il restauro dello studio in cui lo scultore ha operato per ben trent’anni.

Sarà inaugurata domenica 12 febbraio una sala che va a completare l’allestimento della collezione museale permanente, già aperta al pubblico, e che raccoglie in un percorso ragionato e organico tutte le fasi della ricerca artistica dello scultore attraverso l’insieme delle sue opere, sculture e disegni. Si tratta di una altra tappa importante nella valorizzazione dell’artista comasco iniziata con la riscoperta da parte dei cittadini che in 13.000 visitarono la mostra «Eli Riva –Tradizione E Modernità», tenutasi a Villa Olmo nel 2015.

La Sala Riva è stata concepita dall’associazione e dagli eredi dello scultore come luogo per eventi culturali o per giornate di studio e di riflessione, un luogo da porre al servizio della comunità culturale cittadina. La sala si pone, inoltre, come appendice necessaria al museo stesso, in quanto luogo in cui Eli Riva sedeva per ore a riflettere sul suo percorso artistico, a pensare le sue nuove opere, così come su Dio e sull’uomo.

La sala conserverà la biblioteca dello scultore, insieme ai suoi attrezzi, lasciati esattamente nella posizione in cui li teneva l’artista.

L’inaugurazione della Sala Riva si terrà domenica 12 febbraio alle 16 in via Masaccio 2 a Como - Casate insieme ad un evento espressamente dedicato: un reading di poesie di Pietro Berra e scatole poetiche di Alcide Gallani.

In occasione dell’evento sarà visitabile, accanto alla Sala, il Museo Riva, solitamente aperto su appuntamento. La giornata in ricordo di Eli Riva, con l’intento di sottolineare lo spirito profondamente religioso dello scultore, prenderà il via con la celebrazione di una Messa in Duomo, alle 10, a lui dedicata. Al termine della celebrazione sarà possibile vedere le opere di Eli Riva presenti in Cattedrale e che non sono normalmente accessibili: la porticina in bronzo dorato del Tabernacolo dell’Altar Maggiore e la predella in legno.

Per informazioni: associazione.eli.riva@virgilio.it, 393.7513380, www.eliriva.it.

