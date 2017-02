La Mag - Marsiglione Arts Gallery di via Vitani 31 presenta fino al 26 febbraio la mostra «Esseri Animali», esposizione corale degli artisti Armando Fettolini, Simone Fugazzotto, Maurizio L'Altrella e Davide Puma.

Spiega il curatore Salvatore Marsiglione: «L'esposizione vuole indagare alcuni aspetti che fondono insieme il mondo animale con quello della specie umana. Quello che nella figura e nell’essere animali, noi uomini vediamo o vogliamo rivedere di noi: gli atteggiamenti, le movenze, l'istinto e le espressioni che ci accomunano. L’obiettivo è quello di far riflettere e possibilmente sensibilizzare i media e l'opinione pubblica sul rispetto verso gli animali che non sono poi così diversi da noi. Loro non sono esseri umani, sono esseri animali». La mostra presenta quattro artisti italiani che rappresentano quattro diverse direzioni metodologiche e concettuali della nuova figurazione artistica italiana. Diversi tra loro, gli artisti esprimono i loro concetti attraverso le fattezze degli animali scelti, dedicando attenzione a specie e razze diverse.

Armando Fettolini presenta una sperimentazione tecnica che ha l’obiettivo di restituire vita a un elemento che ormai avrebbe finito il suo ciclo: la carta da forno esausta. Anche il rifiuto, lo scarto diventa ambiente fertile e ideale per un soggetto a lui caro, il cane. Le scimmie di Simone Fugazzotto sono metafore dell’uomo, in loro rivediamo la nostra versione più istintiva. La tavolozza di Maurizio L’Altrella trasporta lo sguardo in luoghi fantastici, abitati da animali che ne hanno il dominio. Davide Puma estrapola l’animale dal contesto naturale inserendolo nella sua poetica pittorica e concettuale.

All’interno della mostra saranno presentati anche due giovani artisti giapponesi, Caori Fujita e Haruki Matsumoto che, con la loro presenza, rappresentano il preludio di un progetto dedicato ai giovani artisti emergenti giapponesi.

Orari: da martedì a sabato 10/13, 15/19.30. Info: www.magcomo.it, 328.7521463, info@marsiglioneartsgallery.com.

