Torna a sorridere Larotonda Comense che riscatta le ultime due sconfitte mettendo a segno il colpo corsaro sul difficile campo di Sondrio per 56-65 e riportandosi in terza posizione nel campionato di serie C femminile. Male invece ancora una volta il Basket Como sconfitto nel derby a Cantù dal Btf per 53-49 e vedendo complicarsi la posizione sul fondo. Per il 22° turno le due formazioni cittadine torneranno in campo nel prossimo weekend: sabato 18 Basket Como-Garbagnate (ore 21) e domenica 19 Larotonda Comense in casa contro Robbiano (ore 17). Il 22° turno di serie D maschile è stato molto amaro per la Pallacanestro Como che ha dovuto incassare un brutto scivolone esterno sul campo della Gerardiana Monza per 70-57 che complica i programmi salvezza del team lariano. Como ora tornerà in campo venerdì 17, in barba alla scaramanzia, sul campo amico della Ronchetti di via Giulini dove ospiterà il derby contro l’EW BM Villa Guardia (ore 21.30) che all’andata si impose per 70-62.

