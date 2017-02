Larotonda Comense (nella foto) domina il derby e non fa sconti al Basket Como. La giovane formazione nerostellata come nel match d’andata domenica scorsa al Palasampietro di Casnate si è imposta largamente nella stracittadina di ritorno di serie C femminile dando una severa lezione alla cugina biancorossa. La sfida di fatto si è chiusa nella prima frazione dominata da Larotonda per 34-3. Il team nerostellato ha poi agevolmente amministrato allungando e chiudendo in scioltezza sul 82-39 finale. Larotanda così si conferma al secondo posto a quattro lunghezze dalla capolista Mariano mentre il Basket Como resta a centro classifica a quota 12 e cercherà di riscattarsi sabato prossimo in casa contro il fanalino di coda Gallarate (ore 21). La Comense invece giocherà in posticipo lunedì 13 sul campo della terza forza Gavirate (ore 20.30). Il tabellino di Comense-Basket Como 82-39 (34-3, 49-16, 62-26. Comense: Capellini 8, Fontana 6, Nwohuocha, Meroni 7, Dell’Oto 5, Frigerio 13, Tibè 10, Buscema 22, Cincotto. Basket Como: Younga 9, Curti, Orlando 8, Battaglii 9, Anzivino 6, Mauro 1, Dartizio 4, Boccioletti 2). Classifica girone B: Mariano Comense 30; Larotonda Comense 26; Gavirate 24; Canegrate, Sondrio 22; Cantù, Eureka Monza 20; Basket Como, Carroccio Legnano, Corbetta 12; Garbagnate, Robbiano 8; Bresso 6; Gallarate 2.

