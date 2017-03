La storica realtà dell’alessandrino «Boido tartufi», da 20 anni presente sul mercato e sulle tavole italiane, arriva anche a Como.

Grande inaugurazione sabato 11 marzo dalle 15 alle 20 per presentare il nuovo punto vendita in via Fratelli Rosselli 22, il primo in tutta la Lombardia.

Il negozio offre tutti i tipi di specialità legate al tartufo: dal fresco alle salse a tutti i prodotti a base di tartufo, pasta, dolci, liquori, polenta, salumi, riso. Inoltre, nonmancheranno salumi freschi e vini pregiati selezionati.

La vendita è sempre effettuabile anche online attraverso lo shop presente sul sito aziendale. Il punto vendita comasco resterà aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 18. Per maggiori informazioni: 392.6643666, www.boidotartufi.it, como@boidotartufi.it

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale