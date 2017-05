Colpo di coda per la stagione 2017 di «Comicomo». Sabato 20 maggio alle 21 in scena al Teatro Lucernetta (piazza Medaglie d’Oro) «Calci», uno spettacolo di Massimiliano Angioni per la regia di Ester Montalto. Ancora una volta non mancheranno divertimento e risate.

Massimiliano Angioni, giovane attore comasco, dopo diversi anni di esperienza come attore di prosa, dal 2016 entra a far parte del circuito di Zelig come imitatore nel programma «Effetto Destro» della web radio «Radio Zelig», condotto da Bruce Ketta. Esordisce anche sullo storico palco del tempio del cabaret milanese, lo Zelig, in uno show, «Effetto Destro Live» che vede la presenza tra gli altri di comici del calibro di Enrico Beruschi, Cochi Ponzoni e Debora Villa. Da ottobre 2016 entra a far parte del cast dello «Zelig Lab» di Basiano, dove si esibisce una volta al mese con monologhi e imitazioni. «Calci» è il suo primo lavoro da monologhista.

Spiega la regista Ester Montalto: «I ‘calci’ da cui prende vita questo spettacolo sono quelle piccole delusioni che appartengono un po’ a tutti noi, i momenti in cui la vita con un calcio ci fa capire cosa appartiene alla vita ‘ideale’ e cosa a quella reale. Diversi personaggi, diversi momenti e diversi ‘calci’ legati all’esperienza del protagonista saranno continuamente accostati ai grandi volti (e alle grandi voci) della nostra televisione sportiva: i telecronisti, i calciatori, gli allenatori. Lasciandoci ispirare dalla stand up comedy americana, influenzata dalla tradizione cabarettistica italiana, lo spettacolo vuole affrontare in chiave comica il calcio e tutto ciò che orbita attorno a questo sport».

I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito della compagnia www.teatroincentro.com alla sezione biglietti. Per informazioni e prenotazioni: 345.6715852, 347.5754172, biglietteria@teatroincentro.com.

Il costo dei biglietti è di 10 euro intero, 9 euro ridotto per under 18, over 65, disabili, universitari under 26, 8 euro per i soci di Teatro in Centro e La Lucernetta.

