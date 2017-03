Fino al 27 marzo il Casinò Campione d’Italia ospita per la seconda volta la versione International dei campionati del mondo di poker. Si tratta dell’unico festival di poker live in programma quest’anno in Italia, ulteriore prova della centralità della casa da gioco campionese. Il prossimo appuntamento si distingue anche per il “double up” dei giocatori che potranno partecipare al Global Casino Championship, torneo da 1 milione di dollari di monte premi che si terrà dall'8 al 10 agosto negli USA, all'Harrah's Cherockee Casino in North Carolina. Saranno quattro i rappresentanti azzurri, tutti qualificati a Campione d’Italia, dove al momento l'action cash game nella poker room del Casinò assicurerà partite e tavoli aperti dalle 12 alle 4 di ciascun giorno della manifestazione con un programma particolarmente ricco di tornei (nella foto l’ultimo vincitore del torneo di poker Wsop, Matteo Mutti).

