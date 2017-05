«Notturno Casinò», in dodici scatti il fotografo Carlo Pozzoni mostra il volto inedito della casa da gioco campionese. La mostra fotografica, inaugurata lo scorso 9 maggio, è il primo evento tra quelli ideati per festeggiare i primi dieci anni di vita del nuovo Casinò. Monumentale e insieme pensato per fondersi con il paesaggio del lago e della montagna, l’edificio progettato dall’archistar Mario Botta è divenuto una figura iconica conosciuta ben oltre i confini nazionali.

Il fotoreporter Carlo Pozzoni in dodici scatti è riuscito a cogliere il Casinò nel suo lato più onirico e insieme più umano. Sono immagini “rubate” di notte: «Il momento giusto per andare a scoprire quegli aspetti della realtà che lo sguardo diurno relega per abitudine a sfondo e che ora, invece, si mostrano con sfrontata disinvoltura», sottolinea il critico fotografico de «La Repubblica», Roberto Mutti, che ha visto per primo il lavoro del fotoreporter lariano. «La fotografia è il suo sguardo e Carlo Pozzoni si aggira puntando l’obiettivo dal basso in alto di fronte a un edificio che ben conosce ma che ora gli rivela mille aspetti imprevisti e imprevedibili. Per un fotografo tutto questo è un bene perché, come scriveva Richard Chandler, “più si ragiona e meno si crea” e di fronte a un’architettura come questa un eccesso di razionalità indurrebbe a realizzare una pacifica riproduzione ben fatta mentre qui c’è ben altro materiale che la fantasia suggerisce. Un punto di osservazione così ardito esalta la prospettiva e lancia lo sguardo all’inseguimento dei tagli geometrici, delle improvvise apparizioni del colore, dei tanti triangoli, quadrati, rettangoli diversamente posizionati come in un gigantesco gioco a incastro».

Conclude Mutti: «Carlo Pozzoni sa bene di essere di fronte all’edificio del Casinò di Campione d’Italia ma le sue fotografie hanno scelto la strada dell’immaginazione e non vogliono lasciarla perché sanno che così potranno continuare a guidarci nel piacere del mistero».

Immagini tutte da scoprire insomma, nella mostra al primo piano del Casinò Campione d’Italia che si potrà visitare fino al 4 giugno.

