Canottieri Lario protagonista nell’ultimo weekend sulle acque umbre del lago di Piediluco dove si è svolto il secondo Meeting Nazionale, regata federale molto importante in vista dei prossimi impegni internazionali e degli ormai imminenti Campionati Italiani di Categoria. Importanti i successi di Giorgia Pelacchi nel due senza Junior davanti alle altre due comasche Rocek e Di Fonzo, ed poi nel quattro senza barca olimpica sempre davanti all’equipaggio misto con le nostre Di Fonzo e Rocek a bordo. Da segnalare anche l’argento di Campioni e Benzoni nella categoria Ragazzi nel due senza e quello di Greta Jacovitti nel singolo Esordienti. Bronzo per Chiara Ciullo nel quattro senza femminile, per Venini-Morganti nel quattro di coppia Junior maschile e per Panizza sull’ammiraglia Under 23 targata “Italia Team”. Sempre con l’equipaggio azzurro anche il bell’argento di Arianna Noseda nel quattro di coppia Under 23. La truppa lariana ha cosi collezionato un bottino finale di due ori, cinque argenti e quattro bronzi.

