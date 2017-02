Il Teatro comunale San Teodoro (via Corbetta 7) presenta «Designing Africa», mostra personale della giovane designer e artista Carlotta Modica Amore (nella foto a lato) nata a Mariano Comense nel 1991.

La mostra, inaugurata la scorsa domenica 12 febbraio e curata da Elisa Fusi, sarà a teatro fino al 12 marzo.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra due realtà del territorio comasco: il teatro San Teodoro di Cantù, dal 2014 luogo di ricerca ed esposizione, e l’associazione A.c.g. – Azione Coinvolgimento Giovani di Mariano Comense, attiva dal 2013 sul fronte della promozione dei giovani artisti con la fiera «Arte in Villa» e dal 2016 con l’assegnazione del «Premio Arte in Villa» all’artista più meritevole. Premio vinto per l’edizione 2016 proprio da Carlotta Modica Amore: da qui la volontà di promuovere la conoscenza più approfondita del lavoro dell’artista grazie a questa esposizione ospitata negli spazi del teatro canturino.

In mostra una selezione di sei installazioni di design: tre lampade da terra che raffigurano figure totemiche africane, due arazzi di tessuto e vetro e «Woodoo Mask», una singolare maschera tribale realizzata trasformando la tradizionale destinazione d'uso di uno sgabello in plastica in un supporto artistico, decorato con corde e piume.

L’artista costruisce una narrazione che in questa mostra pone le basi nell’intreccio di differenti passioni: la storia e l’evoluzione del design, il tema del viaggio, la cultura africana, l’antropologia, il tema del riuso. Ingresso libero. La mostra è visitabile negli orari di apertura del teatro, in presenza di spettacoli teatrali e durante gli aperitivi della domenica. Info: www.teatrosanteodoro.it, mostre@teatrosanteodoro.it.

