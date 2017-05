Il Centro Espositivo Villa Erba festeggia i primi 30 anni. L’ente nasce, infatti, nel 1986 a Cernobbio, sul lago di Como, a seguito del ciclo espansivo del settore tessile comasco: gli operatori del settore decisero di rafforzare strutture in grado di accogliere esposizioni nazionali e internazionali.

Un lago, un parco, una villa storica e un centro internazionale esposizioni e congressi: questo è il Centro Espositivo Villa Erba oggi. Una struttura polivalente con grande funzionalità degli spazi, capace di ospitare eventi di qualunque tipo, diversi uno dall’altro, sviluppati singolarmente in una delle aree a disposizione o anche contemporaneamente. Ogni finestra è un quadro a Villa Erba. Uno scorcio sempre diverso sul lago e le sue bellezze. Ogni stanza è un capolavoro del manierismo di inizio ‘900 denso di storia e di bellezza.

La Villa storica, gioiello di architettura realizzato a fine Ottocento, fu la residenza di vacanza della famiglia Erba. Qui il grande regista Luchino Visconti trascorse molte estati: gli ambienti della villa ispirarono le scenografie di alcuni suoi celebri capolavori come “Ludwing”. Fu, inoltre, utilizzata quale set da altri celebri registi, come Steven Soderbergh in “Ocean’s Twelve” e Marleen Gorris in “La partita – La difesa di Luzhin” e quale location ideale per la realizzazione di spot pubblicitari come Nespresso con George Clooney e Samsung.

Oggi la villa, con i suoi antichi affreschi, i preziosi soffitti intarsiati e le sue stanze di ispirazione manierista, è la location ideale per ospitare eventi unici, dai convegni più formali alle feste più esclusive, dove la musica è garantita fino a tarda notte, grazie alla posizione della villa lontana dai centri abitati.

Il grande parco di Villa Erba, con i suoi alberi secolari e i lussureggianti giardini a filo d’acqua, ospita i momenti dell’evento all’aperto e offre ampi spazi verdi per il relax. Per celebrazioni e feste con un gran numero di partecipanti, protagonista è il centro internazionale esposizioni e congressi che si può trasformare in grande sala da ballo, teatro per concerti o sfilate, sorprendente ristorante stellato.

