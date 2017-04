Adria Bartolich è il nuovo segretario generale della Ust Cisl dei Laghi, eletta con 122 voti su 132 votanti. L’elezione si è tenuta al termine del congresso del sindacato, tenutosi lunedì 3 e martedì 4 aprile. I principali protagonisti della due giorni sono stati i 260 delegati in rappresentanza dei 124.000 iscritti di Como e Varese a loro volta eletti dai 18 Congressi delle Federazione di Categoria che si sono conclusi le scorse settimane. Ai lavori congressuali erano presenti anche i vertici nazionali e regionali dell’Organizzazione con Gigi Petteni, Segretario Nazionale confederale, e Ugo Duci, Segretario generale Cisl Lombardia. L’evento ha preso il via con la relazione di Gerardo Larghi (nella foto con Adria Bartolich), Segretario generale uscente. «Questo è il sindacato del futuro: un sindacato che guarda avanti, scevro da ideologismi molto retrò, che si apre a spazi nuovi, che lavora a una rigenerazione del suo stesso ruolo associativo, che fa della trasparenza di azione e di gestione un metodo politico, che guarda fuori dai suoi confini come a un mondo da esplorare e con cui interagire, che considera le altre associazioni alla stregua di colleghi con cui compiere un tratto di strada», ha detto Larghi. Questa la conclusione: «Riconsegno al nuovo gruppo dirigente, una Cisl dei Laghi profondamente cambiata, che ha puntato sui giovani e che sicuramente riuscirà a fare di più e meglio». A conclusione della seconda giornata di martedì 4 aprile, i 260 delegati hanno eletto, a scrutinio segreto, il nuovo Consiglio Generale che, a sua volta, ha eletto la nuova Segreteria territoriale composta da quattro componenti: Adria Bartolich, come Segretaria generale, Caterina Valsecchi, Segretaria generale aggiunta, Leonardo Palmisano e Angelo Re, Segretari territoriali.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale