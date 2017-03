Un’eccezionale settimana di musica è pronta a travolgere il capoluogo comasco con il «Comin’ Jazz festival».

La manifestazione, alla sua prima edizione, coinvolge l’intera città da giovedì 9 fino a mercoledì 15 marzo con un ricco programma di eventi, concerti, marching band, rivolto ad appassionati del genere e a neofiti, oltre a iniziative dedicate alle scuole.

«L’assessorato alla Cultura del Comune di Como, in collaborazione con Teatro Sociale, Nerolidio Music Factory, Nota su Nota, Music For Green e Jazz Club di Como, ha ideato Comin’ Jazz con lo scopo di rilanciare la vocazione musicale della città, valorizzare i talenti locali e portare a Como musicisti di fama internazionale, all’interno di un contesto dinamico e creativo come quello di un Festival», dichiara l’assessore Luigi Cavadini.

Como vanta una consolidata tradizione jazz: già negli anni Ottanta e Novanta grandi artisti di fama internazionale si sono esibiti nelle piazze e nei teatri della città.

Negli anni successivi molti musicisti del territorio si sono formati e specializzati nel genere, anche grazie alla professionalità del Conservatorio di Como e delle scuole di musica.

Gli eventi in calendario offrono un’entusiasmante varietà di approcci e di interpretazioni di questa forma musicale. La rassegna si apre giovedì 9 marzo al Teatro Sociale con i Gavino Murgia Megalitico Quartet in un concerto che mescola e sintetizza con originalità il jazz di tradizione, la musica etnica e i ritmi del Mediterraneo.

Nei giorni seguenti animano il festival numerosi eventi: i ritmi coinvolgenti e dinamici dello Tsunami Trio (venerdì 10 alle 21 al Nerolidio Music Factory) travolgono con uno swing d’eccezione; la All Stars Dixieland Marching Band attraversa le vie della città con sonorità vivaci; l’originale progetto Disney Jazz song con i Blue Vibe (sabato 11 alle 18 al Chiostrino di Sant’Eufemia) presentato da Alceste Ayroldi offre un repertorio personalizzato delle colonne sonore dei cartoni animati di Walt Disney con rimandi ai capolavori della musica afroamericana.

In occasione del Festival il Comune di Como ha organizzato e promosso Aperitivi in Jazz, eventi collaterali nei locali della città: si comincia stasera alle 19 al BeBop Caffè (via Paoli 51) e al Fresco (viale Lecco 23).

Programma completo su www.visitcomo.eu.

Info: 031.252451/472, cultura@comune.como.it.

