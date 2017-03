Il Premio Letterario Antonio Fogazzaro è aperto fino al 30 aprile per la sua decima edizione. Ideato nel 2008 per far emergere nuovi talenti letterari e promuovere la giovane poesia in lingua italiana e in dialetto, il Premio in questi dieci anni di attività ha contribuito a ridestare l’attenzione sulla figura e l’opera di Antonio Fogazzaro (nella foto a sinistra nel suo studio), uno degli scrittori più significativi della cultura letteraria fra Otto e Novecento, e a riproporre la conoscenza dell’incantevole territorio della Valsolda (a destra Villa Fogazzaro), la terra natale della madre dello scrittore vicentino così affettuosamente descritta nei suoi romanzi maggiori.

Per l’edizione 2017 il Premio Antonio Fogazzaro bandisce i due tradizionali e attesi concorsi letterari: quello dedicato ai racconti inediti e quello rivolto alla poesia edita in lingua italiana e in dialetto.

«Quest’anno si celebra il 150° della nascita di Luigi Pirandello», spiega Alberto Buscaglia, ideatore e curatore, «Abbiamo deciso di proporre il suo famoso motto: “La vita o la si vive o la si racconta” come tema, non vincolante, agli autori del concorso per il racconto inedito». A questa sezione del Premio, aperta a tutti i maggiorenni, potranno partecipare racconti inediti in lingua italiana che non superino le 3.000 parole. I racconti vincenti e finalisti saranno pubblicati nell’antologia «Premio Antonio Fogazzaro 2017 – X edizione» edita da New Press Edizioni. Inoltre, al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro di 500 euro. Il secondo concorso del Premio Antonio Fogazzaro è dedicato alla poesia edita in lingua italiana e in dialetto pubblicata tra il 1° gennaio 2016 e fine aprile 2017. I bandi dei concorsi e tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione si possono consultare sul sito internet www.premioantoniofogazzaro.it/bandi.

