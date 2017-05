Proseguono gli incontri in programma per «Now Festival del Futuro Sostenibile», manifestazione dedicata a tutte le esperienze, persone, organizzazioni e aziende innovative, che oggi agiscono pensando a un futuro sostenibile per l’ambiente, l’economia, la cultura e la società. Cambiata la formula della manifestazione rispetto al 2016 (a destra una immagine della scorsa edizione): dal 18 aprile e fino al 26 maggio sono nove gli incontri itineranti focalizzati su temi differenti che stanno coinvolgendo più realtà, soggetti e territori per cercare di sviluppare una collaborazione sinergica, mettendo al centro l’economia sostenibile e la capacità di sviluppare best practise e raccontare il Futuro.

Questi i prossimi appuntamenti da segnare in agenda: venerdì 12 maggio alle 14.30 nel Parco Scientifico Tecnologico ComoNExT, Lomazzo (Via Cavour 2) «Sostenibilità grande opportunità per le imprese», sabato 13 maggio alle 9.45 alle Ecofficine Lab di Como (via Regina Teodolinda 61) «C'è campo? Bilancio di un'esperienza lombarda», martedì 16 maggio alle 14.30 nell’Aula Magna Università dell’Insubria (via Sant’Abbondio 12) «Il mercato green interroga le imprese». E inoltre, giovedì 18 maggio a Como «Strategie per resistere ai cambiamenti climatici», venerdì 19 maggio a Como «Impronta e etichetta ambientale, veri indicatori di sostenibilità», mercoledì 24 maggio a Cernobbio «Verso un futuro sostenibile: è possibile?». Ultimo appuntamento venerdì 26 maggio a Como «Green Pubblic Procurement».

Now Festival 2017 è un evento organizzato da: Associazione L’isola che c’è, Rete comasca di economia solidale e Cooperativa Sociale Ecofficine in collaborazione con Fondazione Cariplo, Fondazione Cogeme Onlus, Green Know How Community, Università degli Studi dell’Insubria, Confcooperative Insubria, Fondazione Alessandro Volta, Rete Clima, Luminanda, Coblanco Film&Communication. Informazioni e programma dettagliato su www.nowfestival.it.

