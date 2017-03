In vista del compleanno di Alda Merini che coincide con il primo giorno di primavera, nonché con la Giornata mondiale della poesia, il Premio letterario internazionale a lei dedicato propone domenica 19 marzo una passeggiata creativa sulla mulattiera che dai pressi del centro storico di Como arriva fino al paese di Brunate, «Balcone sulle Alpi» a 714 metri di altitudine, dove nacque il padre di Alda, Nemo. I suoi nonni, il conte comasco Giovanni Merini e la contadina brunatese Maddalena Baserga, si erano conosciuti proprio grazie alla “via delle scalette” che con i suoi 1630 gradini di pietra creò un collegamento tra il lago e il monte e che quest’anno compie 200 anni (nelle foto due immagini d’archivio). Fu una grande storia d’amore che spinse Giovanni a trasferirsi a Brunate, venendo per questo diseredato dalla famiglia. «La Terra Santa. Dal padre dei poveri alla santa dimenticata sulle orme di Alda Merini», questo il titolo del cammino poetico, ideato e condotto dal presidente del Premio Merini, Pietro Berra, giornalista e poeta. Il filo conduttore è ispirato alla raccolta «La Terra Santa», una della più intense della ‘poetessa dei navigli’, composta da poesie scritte durante la sua permanenza in manicomio. Le suggestioni evocate dalle poesie della raccolta richiamano luoghi e personaggi, come San Luigi Guanella e Santa Guglielma, legati al magico percorso che in poco più di un’ora conduce dalla città alla montagna. L’evento è organizzato in collaborazione con Poetry and Discovery, Parolario, Iubilantes, Comuni di Como e Brunate e Protezione Civile di Brunate. Questo il programma: ritrovo alle 14.30 al Santuario del Sacro Cuore-Opera Don Guanella (via Grossi 18); termine della passeggiata alle 18 in biblioteca a Brunate. Durante il percorso sono previste visite a monumenti, letture poetiche oltre a un reading finale di poesie in biblioteca. Con questa iniziativa il Premio internazionale di letteratura Alda Merini si afferma come progetto culturale per la valorizzazione della figura di Alda Merini, dei suoi luoghi e delle connessioni culturali e spirituali suggerite dalla sua storia umana e letteraria. Il bando, che scade il 31 maggio, e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.premioaldamerini.org. La partecipazione alla passeggiata è gratuita, previa iscrizione: www.premioaldamerini.org. Info: 031.221345, info@premioaldamerini.org.

