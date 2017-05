Inaugurazione venerdì 5 maggio alle 18.30 allo Spazio Natta di via Natta per la mostra fotografica «Migrants. Donne e uomini oltre le frontiere» di Carlo Pozzoni e Mattia Vacca. Presentano così l’esposizione i due fotoreporter: «Nel 2016 la città di Como ha acquisito un posto di rilievo nella mappa delle rotte dei migranti verso l’Europa. Le immagini delle indegne condizioni di vita a cui erano costretti i migranti respinti alla frontiera e precariamente accampati davanti alla stazione di Como S. Giovanni sono rimbalzate su tutti i principali canali di informazione e hanno destato le coscienze sui problemi delle donne e degli uomini richiedenti asilo. Oggi l’accampamento di fronte alla stazione è stato smantellato ma non per questo il problema delle donne e degli uomini migranti è meno reale. Questa mostra nasce proprio con lo scopo di riproporre le immagini di quei giorni per ridestare l’attenzione di una città che riteniamo troppo sopita sul problema dei migranti, quando non addirittura ostile a essi».

Accanto alle fotografie in bianco e nero di Mattia Vacca e a quelle a colori di Carlo Pozzoni saranno esposti alcuni oggetti che sono appartenuti a questi uomini, donne e bambini nei loro giorni di vita precaria davanti alla stazione di San Giovanni. La mostra sarà introdotta dalle parole di don Giusto Della Valle, parroco della parrocchia di Rebbio che sin dall’inizio è stato in prima linea al fianco dei migranti giunti a Como. La mostra resterà aperta fino a domenica 21 maggio da martedì a venerdì dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19. L’intero ricavato andrà alla parrocchia di don Giusto. A conclusione, tutte le immagini esposte saranno vendute all’asta. La mostra è patrocinata dal Comune di Como, dalla parrocchia di Rebbio e dall’Associazione Migrants Como, e si inserisce all’interno del programma di «Intrecci di Popoli», progetto comunale dedicato alle comunità straniere presenti sul territorio comasco.

