Il cinque per mille è una forma di finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al contribuente perché, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei redditi, possiamo decidere di destinare una quota della nostra Irpef a fine benefico per sostenere enti, associazioni e società sportive. Possiamo decidere di destinare il 5 per mille firmando in uno dei 6 riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione dei redditi (730, Modello Unico Pf, Cud) e indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui decidiamo di destinare direttamente la nostra quota.

I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono pubblicati negli appositi elenchi sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2007, scompaiono i Comuni tra i beneficiari e si mantengono Onlus, associazioni e istituti per la ricerca scientifica e sanitaria. Nel 2009 vengono ammesse le associazioni sportive dilettantistiche.

Dal 2012, è possibile destinare il proprio 5 per mille anche ad attività per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali.

