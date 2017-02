Secondo appuntamento con i «Creative Days» all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – Ied. L’appuntamento è fissato per giovedì 23 febbraio dalle 10 alle 14. I workshop si svolgeranno presso la sede dell’Accademia in via Petrarca 9 a pochi metri dalla stazione di Como Nord Borghi. Alle 12 ci sarà un momento di break offerto dall’Accademia per fare un brunch tutti insieme.

Sono quattro i workshop che l’Accademia propone agli studenti del quinto anno delle scuole superiori che si accingono a decidere il percorso di studio universitario più adatto per sviluppare il proprio talento e trasformarlo in professione. Una occasione per scoprire le opportunità che offre l’Accademia e le prospettive di carriera. «Furniture Design» è un laboratorio creativo indirizzato a chi vuole scoprire la professione del Designer e conoscere il corso di Furniture Design attraverso attività pratiche e applicate sul campo. Durante il workshop sarà utilizzata la scansione e la stampa 3D per creare degli oggetti personalizzati. «Fashion & Textile Design» è l’occasione perfetta per dare giusto sfogo alla creatività. Saranno analizzate le tendenze moda di quest’anno con i docenti dell’Accademia, si imparerà ad abbinare i colori e a creare una palette cromatica per realizzare una grafica personalizzata da stampare su tessuto. Il workshop terminerà con la fase di imprimitura su t-shirt del progetto di ciascun partecipante. Nel workshop di «Restauro e Conservazione dei beni culturali» insieme ai docenti e assistenti di laboratorio i ragazzi potranno restaurare dal vivo un’opera d’arte con la strumentazione e gli utensili di questa professione antica e moderna. In «Scuola delle arti contemporanee» i docenti guideranno i ragazzi attraverso le fasi di realizzazione del miglior contenuto artistico e della migliore comunicazione della propria opera per affrontare il mercato dell’arte contemporanea.

I Creative Days sono gratuiti ma a numero chiuso. Info: www.accademiagalli.it, 031.301430.

