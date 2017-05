Due incontri aperti alla cittadinanza in cui ci si confronterà sulle problematiche relative alla cultura e al mondo della musica. Il primo incontro si terrà domenica 21 maggio alle 20 all'accademia di Musica e danza Giuditta Pasta in via Rodari 1. Roberta Di Febo, preside del liceo musicale coreutico, e Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio, apriranno un dibattito sul futuro della cultura a Como. Dibattito intervallato da momenti musicali a cura di allievi e docenti del Conservatorio e del Liceo Musicale Giuditta Pasta. Il secondo incontro è in programma per il prossimo 9 giugno: inizierà alle 18 con un Concerto all'Accademia in via Rodari 1 e continuerà con un convegno sul ruolo del musicista come professionista lavoratore e non come intrattenitore non professionista nell'auditorium del Conservatorio in via Cadorna.

