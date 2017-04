Prosegue con successo il ciclo di mostre «Arte che sVolta» dedicato al mondo dell'illustrazione e ai suoi protagonisti.

Sabato 8 aprile alle 17 nel Chiostrino Artificio (piazzolo Terragni) inaugurazione della mostra dedicata alle opere di Chiara Mazzoletti del Collettivo Radice.

Racconta l’artista: «Sono sempre stata affascinata dal mondo dell’arte e ho sperimentato attraverso il gioco diversi materiali». Chiara Mazzoletti non ha avuto difficoltà nello scegliere come scuola superiore il liceo artistico: lì ha iniziato ad appassionarsi a materie come architettura, educazione visiva, modellato. In quegli anni inizia ad armeggiare con la macchina fotografica imparando a usare Photoshop e Illustrator. Nel 2012 si laurea alla Naba in Graphic Design and Art Direction, successivamente si iscrive al modulo tematico MiMaster in Illustrazione per Giovani e Adulti, dedicato alla progettazione e alla promozione del proprio lavoro sul mercato editoriale internazionale.

Dal 2015 prende parte alla creazione di «Radice», un collettivo di giovani illustratori/artisti operanti nell’hinterland milanese con l’intento di autoprodurre una propria raccolta di illustrazioni e brevi storie unite da una stessa traccia.

Fino al 28 aprile sarà possibile vedere in centro città le opere dell’artista. Durante il ciclo di mostre artisti emergenti ed affermati si alternano nello Spazio del Chiostrino Artificio per offrire alla città un panorama colorato ed effervescente dell'arte illustrata e del fumetto per tutte le età. Le mostre hanno l’obiettivo di dare visibilità ai linguaggi dell’illustrazione, cercando di cogliere l’esemplarità del percorso creativo di ogni autore e valorizzando la freschezza di una modalità espressiva che rimane attenta allo stupore e alla libertà scanzonata.

Apertura: da lunedì a venerdi dalle 9.30 alle 12.30, pomeriggi e week-end su appuntamento. Info: segreteria.luminanda@gmail.com, 338.7872193.

