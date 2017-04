Due nuove proposte in aprile con l’associazione di guide turistiche abilitate «Mondo Turistico». Gita a Pasquetta, lunedì 17 aprile, nella riserva naturale integrale statale Bosco Siro Negri. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo dei partecipanti nel piazzale delle piscine di Muggiò e la successiva partenza in pullman per Zerbolò, in provincia di Pavia. Mattinata dedicata a una passeggiata guidata all'interno della Riserva Naturale Integrale Statale Bosco Siro Negri e poi al Ticino: il bosco è secolare, uno degli ultimi lembi di foresta di pianura rimaste in Europa. Al termine della passeggiata pranzo tipico alla Cascina Venara, il cui fiore all'occhiello è costituito dalla colonia stanziale di Cicogna bianca (37 soggetti) che qui nidifica e sverna allo stato selvatico ( a sinistra). Al termine ripartenza in pullman con arrivo a Como in serata. Quota di partecipazione: 60 euro. Info: www.karisevents.com.

Domenica 23 aprile visita a Civenna di Bellagio, alla parrocchiale dei SS Ambrogio e Materno (a destra). Il programma prevede alle 15 l’incontro con la guida (contatto: 335.8435907) a Civenna, sul sagrato della chiesa (via Provinciale, 51). Il monumento fu citato per la prima volta negli atti della visita pastorale del vescovo Carlo Borromeo a Civenna, la sua origine, però, è sicuramente antecedente il Cinquecento. A metà del Seicento si rese necessaria la sua ricostruzione per le cattive condizioni nelle quali versava, nel 1728 fu ultimata la facciata. Il nuovo edificio è quello che esiste ancora oggi, nonostante siano state apportate alcune modifiche. L’elemento più antico conservato nella chiesa parrocchiale di Civenna è un Crocifisso ligneo, databile al XV secolo. Particolarmente interessanti anche le vetrate. Quota di partecipazione: 10 euro per i soci, 12 euro per i non soci.

L’associazione ringrazia i partecipanti alle visite di febbraio e marzo che grazie alla loro generosità hanno permesso di raccogliere ben 1.100 euro inviati al Comune di Sant’Anatolia di Narco per contribuire al restauro della chiesa di S. Maria delle Grazie di Caso. Info e prenotazioni: 0344.30060, 339.1153094, news-mondoturistico@guidelagodicomo.com.

