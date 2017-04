Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti internazionali che parteciperanno a «Europa in Versi», il festival di poesia che da sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia (foto in basso a sinistra), affacciata sul Lario. Tema dell’edizione 2017 è «Poesia, scienza e tecnologia». Laura Garavaglia (foto in alto a destra), presidente dell’associazione «La Casa della Poesia di Como», ideatrice e promotrice dell’iniziativa, spiega questo legame: «Poeti e scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo».

Il clou del festival è sabato 8 aprile: l’elenco dei poeti presenti tocca un immaginario itinerario globale, arrivando da otto Paesi diversi. Il legame tra la poesia e il mondo della scienza è ben rappresentato, per fare un esempio, da Victor Rodriguez Nuñez (foto in alto a sinistra), una tra le voci più importanti della poesia latino americana contemporanea: i temi della sua poesia spaziano dalla riflessione sull’evoluzione delle teorie scientifiche, alla dialettica tra ragione e fede, al desiderio di conoscenza mai sopita che accomuna gli esploratori del passato a poeti e scienziati, all’osservazione della quotidianità che permette all’occhio attento del poeta di andare in fondo alle cose, di vedere oltre l’apparenza. Il raccordo poesia-scienza è sottolineato anche nell’opera di Bruno Galluccio, fisico di formazione e poeta per vocazione, che affronta nei suoi versi i grandi quesiti della fisica odierna, della cosmologia e le teorie matematiche che li sottendono. Il suo linguaggio poetico costantemente si intreccia e si fonde con il linguaggio della scienza.

Il programma

Il via ufficiale al festival è fissato per venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, poeti e professori dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, nel parco scientifico tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico. Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como per un dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato. A partire dal primo pomeriggio di sabato 8 aprile, nella splendida cornice di Villa Gallia, si terrà il Reading Internazionale di Poesia. L’evento - introdotto dal critico letterario e giornalista culturale Roberto Galaverni – sarà il momento clou del Festival in cui i poeti provenienti da tutto il mondo leggeranno le proprie opere. Durante la giornata - dalle ore 14 alle 16 - sarà organizzata la Bottega di poesia, già collaudata negli anni precedenti. Gli ‘aspiranti poeti’ potranno chiedere gratuitamente un parere sui loro versi al poeta Mario Santagostini (in basso a destra). Da questa esperienza negli anni sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.

La manifestazione si chiude alle 21 con la premiazione dei vincitori del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa «Europa in versi». A seguire, Premio Europa in versi alla Carriera al Poeta Tu?rul Tanyol. Info: www.europainversi.org, www.lacasadellapoesiadicomo.com.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale