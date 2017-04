Grandi progetti per il «Festival Como città della musica», giunto alla X edizione. Quest’anno il festival ha come filo conduttore la partecipazione. Oltre alla quarta edizione del progetto 200.Com che vedrà quest’anno più di 250 coristi amatoriali alle prese con «Nabucco», c’è una nuova sfida in cartellone: «Canti della seta. La città in movimento». Si tratta di una partitura coreografica realizzata appositamente per la città di Como dal grande coreografo Virgilio Sieni (foto a destra): un ciclo di coreografie che prevede la partecipazione di cittadini e danzatori per dar vita a una comunità del gesto. Il progetto si concluderà con il debutto dello spettacolo il 7 luglio nell’Arena del Teatro Sociale.

È aperta, quindi, la ricerca di partecipanti che possono essere sia danzatori (tra i 16 e i 30 anni), sia persone comuni, cittadini che hanno voglia di mettersi in gioco e provare una nuova esperienza, senza alcuna competenza tecnica: ragazzi dai 16 anni in avanti, anziani, uomini, donne, pensionati, maestri, casalinghe, avvocati, operai… chiunque potrà partecipare e sarà accettato, non ci sono selezioni. Virgilio Sieni, già direttore della Biennale di Venezia Settore Danza, è un danzatore e coreografo tra i più rappresentativi nel panorama europeo. Dirige a Firenze il Centro Nazionale di produzione sui linguaggi del corpo e della danza. Ha creato spettacoli per le massime istituzioni musicali italiane e ha ricevuto numerosi premi della critica. Nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’ordre des arts et des lettres dal Ministro della cultura francese.

La realizzazione del progetto è subordinata al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti. Info: 100mov@teatrosocialecomo.it, www.teatrosocialecomo.com.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale