Superata la soglia dei 100.00 visitatori nel 2016, Villa del Balbianello ha riaperto i battenti sabato 11 marzo per una nuova stagione di successi. Per il secondo anno consecutivo, la storica dimora affacciata sul Lago di Como è stata il bene del Fai – Fondo Ambiente Italiano, più visitato d’Italia. Un apprezzamento da parte del pubblico che si è ripetuto anche nel periodo invernale, grazie al prolungamento del calendario fino all’Epifania, a conferma di una capacità di attrazione che supera le stagioni. L’apertura invernale sarà ripetuta anche quest’anno fino all’Epifania 2018. Nei giorni festivi e nei ponti dall’8 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017, sono stati ben 3.400 i visitatori che hanno apprezzato le bellezze della villa immersa in un paesaggio insolito e le installazioni del grande presepe allestito nella Loggia Segrè dall’associazione Amici del presepe - sezione Tremezzina. La dimora di Guido Monzino è entrata, inoltre, nel circuito Passaporto#inLombardia, istituito dalla Regione in occasione dell'Anno del Turismo Lombardo e dedicato alle sue più importanti destinazioni turistiche. La villa è così diventata uno dei beni da collezionare in questo speciale #ilPassaporto, unico e numerato, che permette al visitatore di farsi apporre i timbri delle varie destinazioni regionali visitate.

Uno tra i prossimi appuntamenti è fissato per sabato 25 e domenica 26 marzo quando i giardini della dimora saranno fra i beni protagonisti delle Giornate Fai di Primavera, insieme alla Torre del Soccorso a Ossuccio e ad altre location aperte dalla Delegazione Fai di Como. Sabato 25 la giornata sarà anche arricchita da un ‘evento nell’evento’ con un aperitivo pomeridiano. Info: 0344.56110, faibalbianello@fondoambiente.it.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale